减不了肥？这要怪你的肠道微生物群

根据一项新的研究，与减肥成败最密切相关的因素是肠道微生物群，与体重指数（BMI）无关。研究结果于本周发表在美国微生物学会开放获取期刊《mSystems》上。

研究主要作者、美国西雅图系统生物学研究所科学家克里斯蒂安·迪纳博士称：“你的肠道微生物群可以帮助或导致对减肥的抵御，这开辟了尝试通过改变肠道微生物群来影响减肥的可能性。”

在该项研究中，迪纳博士及其同事将重点放在了参与生活方式干预研究的一大群人身上。这种干预不是特定的饮食或锻炼计划，而是涉及商业行为指导计划，并辅以营养师、护士和教练的建议。研究人员重点研究了48名在6至12个月内每月体重减轻1%以上的人，以及57名体重未减轻但BMI在同一时期保持稳定的人。研究人员利用宏基因组学研究从血液和粪便样本中回收的遗传物质。

研究人员分析了两组人员的血液代谢物、血液蛋白质、饮食问卷和肠道细菌。他们确定了31个与体重减轻反应相关的基线粪便宏基因组功能特征，包括复杂的多糖和蛋白质降解基因、应激反应基因、呼吸相关基因、细胞壁合成基因和肠道细菌复制率。

研究发现，体重减轻者的微生物组具有更高的细菌生长率，并且富含将膳食营养转移到细菌细胞生长的基因。相反，那些对减肥有抵抗力的微生物组的生长速度较低，而且将不可吸收的纤维和淀粉分解成可吸收的糖的能力更强。

该结果强调了这样一个事实，即肠道微生物群是人体消耗的食物和血液之间的重要过滤器。当肠道细菌减缓自身生长时，减肥可能尤其困难，同时还将膳食纤维分解成富含能量的糖，这些糖在被微生物群发酵成有机酸之前进入人体血液。

更重要的是，该团队研究了与BMI无关的成功减肥的决定因素。基线BMI较高的人在接受干预后往往会减轻更多体重，这种情况被称为“回归均值”效应。

研究人员发现特定细菌（普氏菌属和其他拟杆菌属）似乎更有效地利用来自复杂淀粉和纤维的降解产物来促进生长，可能在这些富含能量的小分子的竞争中胜过身体，并减少从消耗中获得的热量食物。确保肠道微生物可以有效地将膳食纤维中分离的糖类转化为短链脂肪酸和/或减少肠道中细菌纤维降解基因的丰度，可能有助于确保改善对生活方式干预的减肥反应和更好的代谢健康。

总编辑圈点

天天轻食打卡、健身房报到，当然会“管理”出不错的身材。但可气的是，有些人想吃就吃、沙发一躺过半天，依然身材不错，这就没处说理去了。现在，科学家告诉你这一切的原因——肠道微生物的差异。数以万亿计的细菌生活在人体的肠道中，早已被证明与多种疾病有关，也严重影响着宿主的发育和营养吸收。甚至在肠道和脑之间，还有着人们尚不能完全理解的相互作用。肠道微生物群的丰富和多样化，可能是人类生物学、衰老学、免疫学长久的课题，它们是名副其实的“隐形器官”。