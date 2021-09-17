前8月全国门诊费用跨省直接结算超过500万人次

本报北京9月16日电 （记者李红梅）16日，国家医保局发布信息显示，截至2021年8月，31个省份和新疆生产建设兵团全部启动普通门诊费用跨省直接结算，每个省份至少有一个统筹地区已联网接入。前8月，全国门诊费用跨省直接结算超过500万人次。

2021年1—8月，全国门诊费用跨省直接结算506.17万人次，涉及医疗费用12.74亿元，基金支付6.93亿元，基金支付比例为54.4%。其中，在联网定点医疗机构直接结算459.88万人次，涉及医疗费用12.13亿元，基金支付6.32亿元；在联网定点零售药店直接结算46.29万人次，涉及医疗费用6075.41万元，基金支付6055.68万元。

8月，全国门诊费用跨省直接结算80.96万人次，涉及医疗费用2.09亿元，基金支付1.10亿元，基金支付比例为52.6%；日均直接结算26115人次，次均医疗费用258.36元，次均基金支付135.99元。需要办理普通门诊费用跨省直接结算的参保人，可通过国家医保局公众号、国家医保服务平台网站（https：//fuwu.nhsa.gov.cn）或下载“国家医保服务平台”APP，查询开通的试点地区和定点医药机构，然后进行备案。

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 06 版）