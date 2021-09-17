各地疫情速览：9月16日新增确诊病例84例 其中本土病例62例

人民网北京9月17日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至9月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。9月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例84例。其中境外输入病例22例（云南16例，河南2例，广东2例，上海1例，浙江1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（浙江1例，河南1例）；本土病例62例（福建61例，其中厦门市31例、莆田市28例、泉州市1例、漳州市1例；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在福建）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例45例，解除医学观察的密切接触者661人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例587例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例8754例，累计治愈出院病例8167例，无死亡病例。

截至9月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例916例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例90025例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95577例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1177935人，尚在医学观察的密切接触者15875人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例，其中境外输入14例，本土6例（均在福建莆田市）；当日转为确诊病例3例（境外输入2例）；当日解除医学观察12例（境外输入11例）；尚在医学观察的无症状感染者378例（境外输入359例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28327例。其中，香港特别行政区12149例（出院11862例，死亡213例），澳门特别行政区63例（出院63例），台湾地区16115例（出院13742例，死亡839例）。

9月16日0—24时新增本土病例情况：

福建新增本土确诊病例61例 厦门市31例、莆田市28例、泉州市1例、漳州市1例

据福建省卫健委消息，9月16日0-24时，福建省报告新增本土确诊病例61例（厦门市31例、漳州市1例、泉州市1例、莆田市28例），其中无症状感染者转确诊1例。

云南新增本土确诊病例1例 在德宏傣族景颇族自治州

据云南省卫健委消息，9月16日0-24时，云南省新增本土确诊病例1例。

确诊病例17：林XX，男，17岁，中国籍，轻型。

该病例系9月15日瑞丽市报告本土确诊病例的密切接触者，于9月16日在集中隔离重点人群核酸检测中发现，转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。