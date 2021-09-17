第三届国民视觉健康高峰论坛在京举行

9月16日下午，由人民网主办，人民在线承办的第三届国民视觉健康高峰论坛在人民日报社新媒体大厦成功举行。本次论坛以“数说眼健康，守护新视界”为主题，以我国全龄段人群眼健康关键性数据作为切入，多位来自政府主管部门、眼科医疗行业、教育界的有关领导、专家学者，以及眼健康企业代表出席并参与研讨，深度聚焦我国眼健康事业核心问题，旨在进一步探索推动我国眼健康事业高速高质发展的新举措，引导全社会共同参与我国眼健康事业发展。

教育部原副部长张天保

教育部原副部长张天保在致辞中表示，学生是儿童青少年的主体，学校也是近视眼的“重灾区”，教育部门和学校应当承担起防控学生近视眼工作的主体责任。在落实综合施治的各项工作中，重点做好以下几件事：第一，切实减轻学生过重的课业负担。第二，加强户外活动和体育锻炼。第三，科学规范使用电子产品。

中国关工委教育中心专家委员会副秘书长邓俊峰

中国关工委教育中心专家委员会副秘书长邓俊峰在致辞中指出，对于儿童青少年近视防控工作必须加倍重视、加倍落实、加倍行动。近视防控是社会、学校与家庭的联动和配合，任何一个方面的缺失都不可能产生很好的防近效果，所以必须建立起家校社三级联动的机制，共同筑起预防近视的防火墙。

人民网党委委员、副总编辑孙海峰在致辞中表示，今年已经是人民网、人民在线第三次主办国民视觉健康高峰论坛。今年的论坛我们将继续发挥政治优势、传播优势、品牌优势、平台优势，以我国全龄段人群眼健康关键性数据作为切入点，聚焦我国眼健康事业核心问题和难点问题，引导全社会共同参与到眼健康事业的发展中来，共同守护光明新世界。

国家卫生健康委员会疾控局宋士勋

论坛上，国家卫生健康委员会疾控局宋士勋从近视低龄化、高度近视危害、近视率的性别和区域差异、近视危险因素、家庭家长认知等方面，分析了我国儿童青少年眼健康保护面临的现实问题。他指出，2020年各地6岁儿童近视率均超过9％，最高可达19.1%，与防控目标（3%）差距仍然较大；小学阶段近视率攀升速度较快，从小学一年级的12.9%快速上升至六年级的59.6%。幼儿园6岁儿童中有1.5%为高度近视，高中阶段达到了17.6%；高度近视容易引发多种严重并发症，是致盲性眼病之一，应予以重点防治。

在主旨演讲与圆桌讨论环节，与会专家聚焦先进科学技术在眼科医疗中的实践应用，结合我国近视防控与眼健康工作目前面临的痛点、重点和难点，分享最新科研案例和智慧成果。

国家眼视光工程技术研究中心主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳

国家眼视光工程技术研究中心主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳在题为“我国近视防控与研究进展”的主旨发言中指出，2020年我国儿童青少年总体近视率52.7%，相较2018年的53.6%，下降了0.9%。尽管经历新冠肺炎疫情的考验和冲击，近视防控仍基本实现了儿童青少年总体近视率每年下降0.5个百分点预期目标，近视防控工作持续向好、总体见效的基本面不断巩固拓展。谈及近视防控的器材和药物，瞿佳分享了OK镜、阿托品眼药水、特殊设计软性接触镜、周边离焦设计的框架镜片等在控制近视进展方面的临床效果。

北京大学人民医院眼科主任、北京大学医学部眼视光学院执行院长赵明威

谈及病理性近视的综合治疗，北京大学人民医院眼科主任、北京大学医学部眼视光学院执行院长赵明威指出，高度近视并发症是我国第六位致盲性眼病。在针对黄斑劈裂等眼部并发症的治疗中，我们现在在组织全国多中心的临床研究，希望通过临床贡献给予治疗方案更好、更科学的验证，让病理性近视、高度近视尽可能地不要致盲，把患者们的视力留下来。

中国科学院计算技术研究所研究员、泛在计算系统研究中心主任陈益强

中国科学院计算技术研究所研究员、泛在计算系统研究中心主任陈益强以“智能计算赋能数字眼科”为主题发表演讲。他以数字眼科全流程全生命周期互联网医院平台为例，从智能眼科设备、智能眼科“医生”、智能患者服务三方面切入，介绍了智能计算如何在未来赋能数字眼科，助力数字化公共卫生体系建设。

“科技赋能 促我国眼健康事业高速高质发展”主题圆桌论坛

“综合防控 系统构筑青少年视觉健康防火墙”主题圆桌论坛

论坛围绕“科技赋能 促我国眼健康事业高速高质发展”和“综合防控 系统构筑青少年视觉健康防火墙”分别举行了两场主题圆桌对话，北京远程视觉视光眼科总院长、中国健康管理协会接触镜安全监控与视觉健康专委会主任委员谢培英，北京同仁医院主任医师、教授、全国防盲工作室副主任杨晓慧，北京协和医院眼科主任医师、教授、博士生导师于伟泓，大力智能光健康实验室首席科学家付苓和北京开放大学家庭教育学院常务副院长王光宏、北京爱尔英智眼科医院院长、主任医师、教授、博士生导师李绍伟，何氏眼科集团总裁助理、北京何氏眼科医院院长杜丽玲，首都师范大学附属小学教育集团柳明校区校长孟祥兰等嘉宾参与研讨。北京大学人民医院眼视光中心副主任李岩，人民网舆情数据中心副主任、人民在线总编辑单学刚分别主持了两场圆桌对话。

推动眼科医疗服务高质量发展研讨会

为促进交流研讨、凝聚专家共识，论坛还举行了“推动眼科医疗服务高质量发展研讨会”。北京同仁眼科中心主任、全国防盲技术指导组组长、首都医科大学眼科学院院长王宁利，中山大学党委副书记、中山眼科中心青光眼学科带头人余敏斌，北京医院医务处处长陈彤，温州医科大学青光眼研究所所长梁远波，山东省医疗保险研究会副会长、秘书长仇振华，山东省卫生健康委员会医疗管理服务中心党委委员、副主任冀春亮，北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩，中国药学会科技开发中心专家、医药经济与综合评价委员会专家委员马雪迪等嘉宾围绕“‘十四五’眼健康规划下眼健康综合防治体系建设”“重大致盲性眼慢病规范化管理”“眼科药物临床综合评价技术探索研究”等话题展开深入交流。人民在线公立医院社会评价研究院在会上发布《2021年度全国眼健康洞察报告》。

第三届国民视觉健康高峰论坛由中华医学会眼科学分会眼视光学组、北京大学人民医院、中国科学院计算技术研究院协办，爱尔眼科、大力智能、参天制药（中国）有限公司支持。