莆田疫情为“双节”防疫划出了重点

临近“双节”，福建本土新冠疫情突然袭来。9月10日至9月14日8时，福建省累计报告本土阳性感染者139例，其中确诊病例120例（莆田市75例、泉州市12例、厦门市33例），无症状感染者19例（均在莆田市）。根据国家卫健委派出的赴福建工作组专家判断，目前莆田疫情形势严峻复杂，后续在社区、学校、工厂等人群中继续发现病例的可能性高，疫情存在外溢风险。（相关报道见A7版）

与此前国内出现的几波较大疫情相比，福建莆田的这波疫情具备几个鲜明的特点。首先，本轮疫情传播的疑似源头林某某，入境后经过了21天的集中隔离，其中9次核酸检测、1次血清检测结果均为阴性，时隔38天才确诊。

第二个特点是，感染人群年龄小，学校成为传播疫情的场所。在莆田市已通报的病例中，有一位9岁的无症状感染者是林某某的女儿，很可能是在林某某居家隔离期间被传染。这位学生又是无症状感染者，在她上学期间，失去了通过症状早期发现疫情的机会，以至于此波疫情在该小学隐匿传播达10天之久。

多次核酸检测为阴性，让人对核酸检测方式以及试剂的灵敏度感到担心。这种现象启示我们，在入境人员解除隔离的时候，可考虑选用更高敏感性的检测试剂；或改进采样方式，增加在其他部位测量，如采集粪便标本和肛拭子标本，以提高检测的敏感性，降低假阴性率。

38天才确诊的“超长潜伏期”，则让人对“14+7”的入境隔离期限是否合理产生怀疑，似有必要进一步延长入境人员的集中隔离期。问题在于，延长到什么时候才算合理，很难得到确切的答案，再加上人员往来、经济活动等，已受到很大的影响，在这方面加码，空间有限。除了适度延长集中隔离时间，更应该通过其他防控举措来补齐这块短板。

感染人群年龄小，学校成为传播疫情的场所，则是另一个值得高度关注的现象。校园不仅是学生聚集的场所，更联系着千家万户，一旦出现疫情，就可能迅速向社会扩散，因此校园防疫不可掉以轻心。更关键的是，我国目前12岁以下的儿童尚未开始接种新冠疫苗，他们是当前最重要的易感人群，应该对他们强化保护，也有必要尽快将新冠疫苗接种覆盖到12岁以下人群。

结合入境人员38天才确诊和学校成为传播疫情场所这两个特点来看，则更应采取针对性的阻断措施，假如大幅延长隔离时间不太现实，则至少应该在较长的时间内，避免让入境人员接触到12岁以下儿童。同时，对于在校学生，除了要实施10％的核酸抽检等日常监控举措之外，还应该着重强化对重点对象、尤其是与入境人员有接触史的学生的疫情监控，这样既可大幅提升防疫的效果，又能减少对学生的干扰。

福建莆田这波疫情的诸多特点，既给防疫带来了诸多困扰与麻烦，也为下一步的防疫尤其是“双节”期间的防疫划出了重点。当务之急，除了要优化入境人员的防疫措施、加大校园防疫的力度之外，还需评估和研判此波疫情对即将到来的“双节”构成的影响，包括外溢风险等，“双节”期间的防疫措施，也需根据疫情形势进行及时调整。