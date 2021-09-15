中消协提示消费者购买月饼大闸蟹要避雷

“双节”临近，中消协昨天向消费者发出消费提示：疫情防控弦不能松；外出游玩提前预约；购买月饼、大闸蟹要防坑避雷；购买保健食品认准“蓝帽子”。

“双节”既是享受月饼的美好时刻，也是品尝大闸蟹的最佳时期。在购买月饼时，消费者应尽量通过正规渠道购买，仔细查阅月饼的主要成分、生产日期和保质期等信息，并检查是否有SC标志；对于散装或者现场制售的月饼，要注意查看月饼色泽、形状、气味等，并仔细查看现场卫生状况。

在购买大闸蟹方面，消费者尤其要注意防范“螃蟹券”套路。很多消费者反映在购买“螃蟹券”后，或是面临“一券在手，螃蟹难求”的供需不平衡局面，或是收到的螃蟹缩水严重、缺斤短两。因此，建议消费者擦亮双眼，尽量选择正规线下实体商家或是信誉较高的电商购买大闸蟹。

重阳节紧跟着“双节”假期，为长辈购买保健食品一定要认准“蓝帽子”（保健食品专属标志），并检查标识下是否有可通过网络查询的保健食品批准文号。（记者 王薇）