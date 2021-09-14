直播预告：司燕谈“儿童口腔健康，家长需要做好这些事”

今年9月20日是第33个“全国爱牙日”，国家卫健委疾控局近日公布了2021年“全国爱牙日”的宣传主题为“口腔健康 全身健康”，副主题是“从小养成刷牙习惯一生乐享健康生活”。以口腔健康与全身健康的关系为切入点，加大口腔健康科普宣传力度，提高群众口腔健康素养水平。

9月17日15：00—16：00，我们将邀请北京大学口腔医院预防科主任医师、中华口腔医学会科普部部长司燕做客人民好医生名医直播栏目，给大家科普关注儿童口腔健康问题，作为家长需要做好的那些事。

专家介绍：

司燕，北京大学口腔医院预防科主任医师；中华口腔医学会科普部部长。

擅长：牙体牙髓病的诊治，显微根管治疗，儿童龋病的综合防治，多生牙的拔除等。

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