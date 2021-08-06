中医药如何防控治疗近视？听专家答疑解惑

目前，近视已成为全球重大公共卫生问题，中国儿童青少年近视患病率居世界前列，且逐年增加，形势不容乐观。人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列首期就邀请到中国中医科学院眼科主任医师张丽霞做客演播室，详细解答大众对于中医药防控治疗近视方面的疑惑。

1、为什么做了眼保健操还会近视？

眼保健操是一种穴位按摩的方式，但每天1-2次，时长5分钟左右的眼保健操，很难抵抗一天五到十个小时的用眼。眼科医生推荐用眼20分钟以后，休息20秒，眺望五米以外或者六米以外的东西，让眼睛放松。

2、耳穴压丸疗法的治疗周期是多久？

耳穴压丸也就是我们俗称的“耳豆”，对儿童青少年假性近视向低度近视进展、低度近视向中高度近视进展临床确有疗效。耳穴压丸的治疗一般是十次一周期，一周做两到三次。现在青少年儿童学业负担比较重，不可能每天到医院做治疗，为此很多医院开放了夜间门诊，孩子放学之后就可以去。

3、遗传性的近视可以通过中医治疗吗？

中医治疗近视是防控为主，遗传性近视发生后主要以治疗近视产生的并发症为主。高度近视常见的并发症有视网膜的变性、黄斑出血、青光眼等等，所以一定要预防、控制。在预防和控制方面可以使用穴位按摩、耳穴疗法、中医食疗、针刺、刮痧、中药以及综合方法的体质调理等，但此类方法需要在正规医疗机构进行，同时要结合孩子的接受能力和依从性。

4、近视是不可逆的吗？为什么有些孩子近视还能恢复提升？

很多视力保健康复机构不给孩子进行散瞳验光，有些假性近视的孩子通过放松、按摩的调整视力就能恢复。但如果散瞳验光以后发现是真性近视，经过治疗后屈光度的改变是微乎其微的。

5、梅花针治疗近视这种方法有风险吗？

梅花针和揿针治疗，在专业的医疗机构来做都是比较安全的，专业医生会按照操作规程进行治疗，儿童家长不要有太多顾虑。