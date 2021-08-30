专家：规范儿童银屑病治疗 需兼顾疗效和长期安全性

银屑病作为一种免疫相关的慢性、复发性、炎症性、系统性疾病，约有三分之一的病例起始于孩童时期，常见于青春期发病。“银屑病不但给孩子带来危害，给整个家庭也带来沉重负担，对孩子学习、社交都会产生一定的影响。”国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院皮肤科科主任马琳表示。

马琳指出，儿童银屑病有许多特殊特点，在治疗方面，多数都是外用药，少数严重情况需要用到系统治疗药物，而药物说明书是家长和医生能拿到的第一手资料，在指导用药方面非常重要。很多传统系统治疗药物都还没有获批儿童适应症，所以说明书上无法找到相关的信息。如何给儿童用药？只能靠医生的经验，以及和家属间的充分信任。

马琳介绍，近期一款创新生物制剂获得国家药品监督管理局批准，用于治疗符合系统治疗或光疗指征的中度至重度斑块状银屑病的成人及体重≥50kg的6岁及以上儿童患者，为患儿和家庭带来了新的治疗选择。该“获批”是对说明书的重要补充，能够让更多基层医生了解到药物如何应用、以及在实践应用过程中可能会出现的问题。“这是给全国患儿的一份礼物。”马琳说。

在治疗方面，马琳表示，儿童银屑病治疗并非易事，必须兼顾疗效和长期安全性。治疗方案的制定需要结合患儿年龄、疾病类型、严重程度和疾病对生活质量的影响等综合因素。

从这个角度来看，国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院皮肤科副主任徐子刚认为，生物制剂为患者提供了全新的治疗方案。安全性是医生进行药物选择过程中的重要考虑因素，在儿童治疗上更是慎重。生物制剂针对特定炎症因子发挥作用，副作用相对较小，便捷性好，特别是对于有住校需求的患儿，进入治疗维持期后每月用药一次就可以，不需要频繁复诊或每天用药，大大节省治疗时间，有助于长期疾病管理。

徐子刚介绍，银屑病不单单是皮肤问题，而是一种免疫系统相关疾病，如果控制不好会产生一些共患病，比如银屑病关节炎、葡萄膜炎，甚至会增加高血压、高血脂、高代谢综合征等疾病的风险。因此疾病的早期干预非常重要，意义深远。

“对于银屑病，目前还做不到完全根治，但是通过规范治疗完全有可能达到‘临床治愈’的程度。关键是要到正规医院接受正规治疗。此外，儿童银屑病的治疗既要看到疗效，也要关注安全性，需要结合孩子生长发育的特点。最好到儿童专科医院皮肤科进行治疗，让患儿得到正规科学的疾病管理，更好地保障患儿的长期学习、社会交往、生活交往。”徐子刚表示。

最后，两位专家强调，银屑病并不传染，大众应该正确、科学地去看待这个疾病，为银屑病患者提供良好的社会生活环境。