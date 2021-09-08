老有所为所乐 继续发光发热（为了幸福美满的晚年③）

水秀社区的老年志愿者为高龄老人（左一）代购日用品。

资料图片

核心阅读

在江苏省无锡市滨湖区，许多老年人积极参与社区治理、志愿服务，主动照顾高龄、独居、残疾老人，发挥特长带动邻里参加文体活动。老年人在奉献，社区也在行动，专门开发积分计算系统，帮老年志愿者记录服务时长，累计积分兑换商品和服务。

江苏省无锡市滨湖区是较早进入人口老龄化的地区之一，60岁及以上老年人口占户籍人口的比重已经超过了29%。但在这里，越来越多的老年人身体力行地帮助年龄更大的老年人、发挥自己的兴趣爱好积极参与社区治理，老有所为、老有所乐，继续发光发热。

组织年轻老人 照顾高龄老人

一大早，无锡滨湖区河埒街道水秀新村的汪梅娟就来到周围的菜场帮老邻居买菜。“每天我都会去他们家看一下，隔三差五地买些蔬菜水果、日用品，做饭、打扫卫生，有时还会帮他们去医院取药。”汪梅娟今年64岁了，退休之后先是自发照顾3楼的老邻居。老邻居过世后，又自发照顾起已经90多岁的一对老夫妻，如今已经有五六年的光景。

汪梅娟自己的母亲已经是95岁高龄，爱人还患有中风偏瘫需要照顾。但她还是一直坚持着照顾社区里其他老人。“我才60岁出头，还干得动。帮助别人也是快乐自己。”汪梅娟爽朗地说。

水秀新村是上世纪80年代末建成的小区，常住人口有1.4万多人，老龄化率达到30%。社区发现，像汪梅娟这样热心的居民有不少。从2019年3月起，社区推出了“友邻包”邻里守望项目，参加的志愿者以60多岁的“年轻老人”为主，服务对象为空巢、独居、重度残疾、失独老人，服务内容包括代购、代缴费、陪聊、送餐等。

美湖社区也是一个常住人口过万的大社区，由于是拆迁安置小区，不少邻居都是原来的老街坊。中秋将近，72岁的王英华和“舌尖美湖”志愿队的成员开始琢磨为邻里做一些当地中秋的传统糕点——麦饼。

春节、元宵、端午、重阳……每到传统佳节，王英华就忙活起来。她的爱人之前是面点师，退休后，两个人逢年过节都会做一些点心送给年纪较大的老街坊。大家觉得他们家做的面点好吃，不少老人还专门打听，王英华索性联系了几个已经退休的老伙伴，成立了志愿者团队。每到各种节日，社区提供物料，他们出手艺，为全社区80岁以上老人以及独居、残疾等需要照顾的老人送去自己做的点心。

这支银发志愿队，还有一个重要的工作——给社区里享受爱心午餐的老人送餐。每天临近中午，王英华准时来到社区的“幸福餐厅”取餐，然后配送到每栋大楼的取餐点。对一些高龄孤寡、身体又不好的老人，她还会帮忙送到家里去。有时候送完餐，她还会跟老人们聊上一会儿。

“饭是热的，我们的心也是热的。”每次看着老人们拿到热气腾腾的饭菜，王英华都打心底高兴。如今，美湖社区的志愿者已经有1800余人，活跃着22支志愿服务队，其中老年志愿者的比重近一半。

发挥爱好特长 组建志愿团队

“这个灯笼花，把枝丫剪掉，插土里就能活。”一谈到养花，平时少言寡语的殷祖洪就打开了话匣子。74岁的殷祖洪和40多个退休老人在水秀社区的支持下成立了绿化组，在小区的空地种上花，打造出一个个花圃。

每天早上吃过早饭，这些“花迷”们都会来到小区的一处花圃，交流种花心得。花圃里花盆挨着花盆，70平方米的空间满满当当。

小区里，每个季节都能看到不同的花，前阵子是虞美人。现在，鸡冠花、太阳花、凤仙花开得正盛，一年有四时，四时不同景。87岁的倪中兴告诉记者，社区特别支持他们的种花工作，今年提供了花种、花肥和种花的工具，他们的种花队伍也越来越壮大。

倪中兴不仅在社区的绿化组做志愿者，还是社区的书法服务志愿者，每年春节都会为邻里街坊写春联，每年暑假还会举办免费书法班，已经坚持了22年。今年暑假，他还在年轻志愿者的帮助下录制了网课、开了直播教周边的孩子们写字。汪梅娟的孙子已经连续3年上了倪中兴的书法课，“我为人人，人人为我”的志愿者精神在水秀社区蔚然成风。

在雪浪街道，有一支400多人组成的银发志愿服务队。他们创立了多个文体特色团队，活跃在公园、社区、广场、图书室等公共场所，带动身边人积极参加文体活动。

储存服务时长 积分兑换商品

今年在社区参与志愿服务348个小时的王英华获得了348分的积分。最近，她给两个孙女兑换了两周的琴行体验课。

“不能光让志愿者付出，这些老年志愿者未来几年也有被服务的需求，我们目前正在探索支持政策。”滨湖区文明办主任高飞告诉记者，现在区里以部分社区作为互助养老试点，推动新时代文明实践志愿服务常态开展，让“存时间，享服务”看得见、可感受。

在美湖社区，只要报名的志愿者就能获得一张“时间银行”的卡。社区专门开发了一套积分计算系统，志愿者每次参加志愿活动，只要一刷卡就能记录服务时长，累计积分。志愿者可以用积分在社区的服务中心兑换大米、食用油、洗衣液、洗发水等日用品，还能兑换辖区内52家爱心企业、商户提供的商品或者服务。

在水秀社区，参加志愿服务的老人也有一本“时间存折”，服务时长折算的积分也可以兑换日用品或者享受体检等服务。

“等我需要人照顾的时候，我相信也会有志愿者帮助我。”汪梅娟照顾邻居的善举带动了他人，如今，楼里越来越多的老年人做起了志愿者，参与到发挥余热、帮助他人的行动中。

《 人民日报 》（ 2021年09月08日 14 版）