美“溯源报告”找不到证据也要扣帽子

在为期90天的“溯源调查”后，美国情报机构近日公布了一份所谓“新冠病毒溯源调查报告”，再次上演“有罪推定”的甩锅闹剧。

先看看这次预设结论、设定期限、由美国情报部门执行的“溯源调查”得出的是什么结论。

所谓“溯源报告”指出，在新冠病毒起源问题上，4家调查机构和美国国家情报委员会认为病毒起源可能的解释是“源自自然界”，1家调查机构支持所谓“实验室泄漏论”，还有3家机构无法得出分析结论。也就是说，美国情报机构忙活90天，根本没有找到能够支持“实验室泄露论”的证据。但是，没有证据，美国人也能生生地往中国身上扯。请看所谓“溯源报告”的措辞：“中国仍在隐瞒有关新冠病毒起源的关键信息”，美国白宫如获至宝，随后发表声明称，“直到今天，即使疫情造成死亡人数继续上升，中国仍拒绝展现透明度的要求，并拒绝提供信息”。美国总统拜登更是声称：“我们必须对这一全球悲剧有一个全面和透明的解释。”

“拿着结论找证据”的所谓“溯源调查”，原本没有丝毫可信度与科学性可言，得出任何结论都不足为信。然而，美国政府仍要借题发挥，强行把抗疫不力的责任“甩锅”给中国，暴露出美国将病毒溯源问题政治化的险恶居心。这种无赖行径实在令人大跌眼镜。

再看看这份漏洞百出的“溯源报告”是如何捏造事实，造谣抹黑，贼喊捉贼的。

所谓“中国隐瞒有关新冠病毒起源的关键信息”，是完全的捏造事实、颠倒黑白，是对中国积极参与世卫组织全球溯源合作的污蔑。今年1月14日至2月10日，中国专家和来自世卫组织及10个国家的国际专家共同组成中国—世卫组织联合专家组，在武汉开展了为期28天的联合研究。联合专家组在华考察期间，中方逐条展示了特别需要关注的原始数据，尽全力组织协调相关单位，完全满足联合专家组参访的要求，让专家组去了所有他们想去的单位，会见了所有他们想见的人。经过实地走访和深入了解，今年3月，世卫组织公布的联合研究报告明确得出了“实验室泄漏极不可能”结论，国际科学界对此也有广泛共识。美国不断鼓噪“实验室泄漏论”，“甩锅”中国，胁迫世卫组织，在疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化的歧途上越走越远，将国际溯源合作带入的危险境地。

所谓“必须对疫情有一个全面透明的解释”，是典型的贼喊捉贼、双重标准。一段时间以来，已有越来越多有关2019年下半年全球多点多地出现新冠病例的报道，仅在美国，就有至少5个州的新冠病毒感染情况，早于美国首例新冠肺炎确诊病例报告时间。作为世界上新冠肺炎感染病例和死亡病例最多的国家，美国早期感染病例的时间线一直在不断提前，德特里克堡和北卡罗来纳大学生物实验室疑点重重。面对国际社会的质疑，美国对本国早期新冠肺炎感染情况装聋作哑，对在本国开展溯源调查讳莫如深，却一再将矛头指向中国。到底是谁欠国际社会一个全面透明的解释？

多国政府和专家学者多次公开呼吁应基于科学开展溯源工作，坚决反对将病毒标签化、溯源政治化。“美国政府企图将新冠病毒起源归咎于中国是不负责任、不可接受的，这是美国惯用谎言来设法实现其政治目的手法。”“美国对中国毫无证据的指责以及将病毒溯源政治化的行径令人无法接受，其目的是试图将自身责任转嫁给中国。”这是国际社会反对溯源问题政治化的正义声音。