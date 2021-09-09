秋季户外活动多 专家提醒需警惕恙虫病

近日，厦门两位市民因高烧不退来到厦门大学附属中山医院求诊。经全面检查后医生发现，两位患者身上都有一个黑色的“焦痂”。原来，造成伤害的“元凶”竟是野外的恙虫。

据厦门大学附属中山医院感染性疾病科陈潇潇医生介绍，上述两位患者反复发热，并伴随腹痛腹泻，身上出现红色斑疹。其中一位患者在自行口服退烧药及抗生素药物后依旧无法退热。在仔细了解流行病学史并进行全身检查后陈潇潇发现，两位患者身上都有一个奇怪的黑色“焦痂”。

原来，患者在发病前曾有过诸如爬山或在草地上坐卧的经历，而恙虫恰恰喜欢潜伏在草丛中或树叶上。一旦有机会，恙虫就会通过裤脚或领口爬入，在皮肤处叮咬，从而使人患上恙虫病。

得了恙虫病会有哪些症状？陈潇潇医生表示，恙虫病潜伏期一般为10天至14天，主要特征有发热、焦痂或溃疡、淋巴结肿大、皮疹等。此外，部分患者会出现颜面潮红、结膜充血、肝脾肿大以及神经系统、循环系统、呼吸系统的症状。若救治不及时,可导致多脏器功能衰竭，甚至死亡。其中，特征性的焦痂能为医生诊断提供最重要依据。

医生提示，进入秋季后，户外野营、游玩等情况增多，遭遇恙虫攻击的风险也随之增大。在户外活动后如出现不明原因发热，请仔细检查身上有无虫子叮咬后的焦痂，并尽快到医院就诊。（据新华社）