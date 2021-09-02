直播预告：CT检查发现肺结节，该怎么办？

近年来，随着胸部CT在体检中的应用越来越普遍，很多人得到检查结果后，会被告知“肺部长了结节”。究竟什么是肺结节？肺部发现结节，就一定是患上了肺部吗？发现肺结节后，我们又该怎么办？

9月3日10:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请首都医科大学附属北京胸科医院肿瘤二科副主任、主任医师胡瑛做客直播间，和大家分享有关肺结节的相关知识，敬请关注。

专家介绍：

胡瑛，主任医师、医学博士、硕士研究生导师、首都医科大学附属北京胸科医院肿瘤二科副主任、美国内华达大学医学院访问学者。

中国医药教育协会肿瘤化学治疗专业青年委员会副主任委员、北京癌症防治学会呼吸道肿瘤药物不良反应管理专业委员会副主任委员、首都医科大学肿瘤学系系务委员会委员、北京癌症防治学会肿瘤规范化推广应用专业委员会常委、中国老年学和老年医学学会肿瘤康复分会精准医疗专委会常委、中国老年学和老年医学学会肿瘤康复分会委员、中国防痨协会影像专业分会副秘书长。

擅长：肺癌靶向治疗、免疫治疗、抗血管生成治疗及个体化综合治疗。

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