一次性说清关于蘑菇“有毒”的五个谣言

关于“蘑菇能够富集重金属，不能多吃”等等说法，可以说是老生常谈啦。蘑菇是否能够富集重金属？我们还能不能吃蘑菇？

辟谣1：富集不等于富含

蘑菇是可食用大型真菌的俗称，其中包括蘑菇、香菇、金针菇等很多品种。

在同等土壤环境下，蘑菇富集重金属的能力确实比蔬菜、水果强，也就是说，蘑菇确实有很强的吸附重金属的能力。

但这并不意味着蘑菇中一定富含重金属，因为只有生长在重金属含量高的环境中，蘑菇才会富含重金属。

辟谣2：人工种植的蘑菇富含重金属

蘑菇有天然生长的和人工种植的，传统人工种植蘑菇主要有以下几个步骤：

1.养料堆制：养料主要有家畜粪便、麦草、麸皮、稻草、玉米秆等。

2.消毒杀菌：对养料进行消毒杀菌。

3.接种覆土：接种后将细肥土均匀地覆盖在养料上面。因此，如果土壤受到重金属污染，则种植出的蘑菇也会富含重金属。

现代农业种植蘑菇多使用无土栽培的方法，也就是利用一些基质如秸秆、棉籽粒、麸皮等，配合水和营养液等进行种植。这种方法可以对蘑菇的种植环境进行很好的控制，避免重金属的污染。

辟谣3：现在种植的蘑菇所含的重金属高

现在蘑菇的种植与以往不同，很少利用土壤栽培种植，而是使用无土栽培技术进行种植。

无土栽培过程中，原料均经过严格的检测，通过控制栽培培养介质，从而避免蘑菇受到重金属污染。而且重金属对蘑菇生长没有益处，所以也不存在人为添加问题。

因此，我们吃的蘑菇一般不会积累重金属。我国食品监管部门监测结果表明，现在市场上售卖的食用菌中重金属合格率为98%左右。

辟谣4：野生的蘑菇不含重金属

相比于人工栽培的蘑菇，野生蘑菇在野外环境中自由生长，其中含的营养物质和重金属受所生长的土壤环境的影响很大，如果环境没有受到污染，蘑菇中重金属的含量就很低；如果蘑菇生长的环境受到了污染，野生蘑菇的重金属含量会比较高。

辟谣5：蘑菇不能吃

蘑菇味道鲜美，营养价值较高，含有多种氨基酸和维生素，而且能量较低。此外，蘑菇含有蘑菇多糖，能够辅助调节血脂、血糖，还具有抗癌的作用。《中国居民膳食指南（2016）》建议，经常吃些菌藻类食物。应当注意的是，蘑菇属于高嘌呤食物，因此不建议痛风患者大量食用，否则容易导致痛风加重。

文/马博士健康团 闫心语硕士生

科学指导/马冠生