母乳交易乱象“小不治则乱大谋”

据报道，一段时间以来，多地母乳私下交易频繁，一些自称为宝妈的人利用社交平台以每袋几十元的价格出售冷冻母乳。买家中，有人称是买给“缺奶”的孩子喝，有人称是相信偏方，用人乳敷脸祛痘，也有买家称相信母乳可“大补”，购奶自喝。不止于此，在“中介”的撮合下，还有尚在哺乳期的“成人奶妈”，以1500元一次的价格现场向成人客户出售新鲜母乳。

母乳私下交易隐藏的风险较多，且都不容忽视。比如，在交易过程中母乳可能变质，让食用者患病。尤其是一些母乳为了掩人耳目，将其当成水果、肥皂、乳霜、鞋子等商品托运，就更易腐烂变质。更重要的是，艾滋病、乙肝等传染病可以通过母乳传播，私下交易的母乳未经医学检验和消毒处理，传播相关传染病的风险很大。此外，提供成人哺乳的服务过程，轻则伤风败俗，重则存在色情交易。

但从整体上看，母乳交易是一个小众市场，交易量不算大，影响面也还比较局限，因此似乎不是一个紧要的问题。然而，母乳交易乱象除了影响当下，还会影响未来，其中最突出的一点是，母乳交易很容易影响到母乳库建设这个大局，可谓“小不治则乱大谋”。

母乳库对于部分新生儿至关重要，因为我国早产儿发生率在7.0%左右，年均早产儿至少超过100万，而肠吸收不良、喂养不耐受、免疫缺陷病、术后营养不良等问题，成为困扰部分早产儿生存的问题。对于这些婴儿来说，母乳不只是有营养，更是救命口粮，是治病良药。

近年来，虽然多地建成了母乳库，但一些母乳库门可罗雀，前来捐母乳者寥寥，储乳量“羞涩”。比如北京一家母乳库自2016年年初建立以来，一度每年采集及发放母乳量仅7万余毫升，只够一个婴儿喝3个多月；广州妇儿母乳库成立后6年，一直奶源告急，呈现捐受“两头冷”现象。

母乳库建设本就举步维艰，母乳黑市交易所散发的铜臭味，对母乳捐赠行为是一大伤害。在过去，血液非法买卖让社会付出了很大代价，也对发展献血事业构成了很坏的影响，母乳捐赠要吸取过去非法采血和买卖血液的教训，尽快治理好母乳交易乱象，为母乳库建设扫清障碍，也避免母乳交易变成滋生其他乱象的土壤。

治理母乳交易乱象首先要进行封堵，通过依法打击母乳黑市交易，让民众普遍认识到“母乳不可买卖”等基本道理。早在2000年，《卫生部法监司关于人体母乳不能作为商品经营的批复》就明确指出，人体母乳不是一般的食品资源，不能作为商品进行生产经营。专家认为，人体母乳交易处于非正规、私下的无序状态中，卫生安全及产生的道德伦理问题都需要正视和警惕。

除了封堵，还要强化疏导，其中最关键的是，多出的母乳何处去，出路要找好。此外，捐赠母乳所花费时间、精力、交通等成本若得不到解决，捐赠的积极性就难以充分调动。母乳库更常见，母乳捐赠量更充足，正当渠道疏通了，黑市交易就会被边缘化。如此疏堵结合，方能标本兼治，让母乳从赚钱的商品，变成爱心交流的载体。