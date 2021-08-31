警惕疫情防控“四种倾向”（新视野）

一所高校发现环境阳性样本，校区马上封闭。封闭后，复检及全员核酸检测阴性，马上解封，生活科研活动又恢复正常。

自从疫情防控常态化以来，类似的封闭、解封操作，在很多地方不断出现。虽然给部分居民的生活、工作造成了不便，但大家都能理解，不这样，很可能会引发新的疫情。而且精准封控措施让受影响面减至了最窄，各种生活保障措施都能及时跟上，不会引发社会不安。

经过实践检验，发现疫情苗头——小区封闭——全员核酸检测——小区解封，这是行之有效的疫情防控模式，斩断了病毒的传播链条，摁住了疫情的蔓延势头，充分发挥了社区作为联防联控、群防群控的第一道防线的作用，在疫情阴霾之下，为保障大多数人的正常生活、工作做出了重大贡献。

不过，堡垒最容易从内部攻破，与新冠肺炎疫情的斗争还要长期进行下去，要想全面做好“外防输入、内防反弹”各项工作，包括社区在内的整个疫情防控体系必须毫不放松、时刻绷紧，并克服以下四种思想倾向。

麻痹思想要不得。中国的疫情防控总体做得很好，去年就遏制了疫情的大规模本土传播，因此一些人思想上产生了麻痹大意，觉得疫情已经过去了，不必如临大敌般战战兢兢了，于是，一些防控漏洞就出现了。

南京禄口机场疫情发生后，江苏省委常委会暨省委应对疫情工作领导小组召开会议就指出，疫情防控来不得半点疏忽松懈，容不得丝毫麻痹大意。后来，机场相关人员被查，也给大家提了个醒，疫情还没有过去，必须严阵以待，各项措施还得不折不扣地落实下去。

厌战情绪得克服。弓满易折。个别防控人员在日复一日的坚守下，可能会产生厌战情绪，不想干了。就好像为了减肥而跑步，跑了一年半载，没减下去，跑步的念头可能就弱了。殊不知，行百里者半九十，可能再坚持一下，成果就显现了呢。

疫情防控是持久战，一方面应该给防控人员、医务人员、志愿者等从思想上建立起长期作战的意识，另一方面也要从物质上加强保障，做好轮换和休整，保持精力和体力的充沛，足球赛还有中场休息呢不是？

侥幸心理须打消。联防联控、群防群控措施行之有效，疫苗接种人数迅速增加，救护技术不断提升……鉴于我们的应对措施十分给力，眼看着疫情在国内成不了气候，可能有人就会产生侥幸心理，觉得疫情不会来了，就算来了也落不到我头上，于是在人多的场合不戴口罩，于是在小区门岗放松查验健康码。

不怕一万，就怕万一，针尖大的窟窿能漏过斗大的风。只要存在出错的可能，存在疏漏，事故就一定会发生，这是墨菲定律告诉我们的。古人说，千金之子，坐不垂堂。就是说，不要坐在屋檐下，以免被掉落的屋瓦打破头。屋瓦掉落的几率极低，但也不能心存侥幸。对疫情，更应作如是观。

松懈心态及时调。突发公共卫生事件很多时候并非防不胜防，而是一头被熟视无睹的“灰犀牛”。设计严密的疫情防控体系，可能会因为某个环节某个人的松懈心态，而让本应察觉的隐患从眼皮底下滑过去。其他领域的安全事故就是因此而发生，公共卫生领域由于涉及面广，尤其不能松懈。

总之，越是防控形势向好之时，越要加强正确引导，保持严谨之态、慎重之虑、周密之思，时刻绷紧疫情防控这根弦不放松，不能有任何松懈大意。唯有如此，疫情退散，山河无恙，方不远矣。