这7种食材没有保质期，可以无限期储存？

最近有一篇文章在网上流传，说豆子、干菌类、大米面粉、陈皮、黑巧克力、香草精、蜂蜜等7种食物没有“保质期”，即使存放时间长了也可食用，甚至放得越久越好。

食物真的可以无限期储存吗？还会越放越好？今天聊聊食物的保存。

只有包装食品才有保质期

“保质期”这个词常见于食品包装标识上，通常是指在保质期限定时间段内，食品的品质不会发生明显的变化。根据我国标准GB7718-2011《预包装食品标签标准》中的定义，保质期是：预包装食品在标签指明的贮存条件下，保持品质的期限。

这个标准中也对一些食品的保质期作出了具体的规定。这个规定是企业必须达到的最低要求，通过改进工艺和包装，企业生产产品的实际标注保质期可以高于国家规定。食品保质期由食品生产经营者根据食品原辅料、生产工艺、包装形式和贮存条件等，根据食品科学和技术的基本规律进行确定的。

也就是说，保质期是只有预包装食品才有的，非包装食品是没有的。之所以包装食品有保质期，是为了对这些加工的包装食品进行更好的管理，保障大家的安全。

而文中列举的几种食物，豆子、干木耳、大米面粉、陈皮、黑巧克力、香草精等，都是散装食品的配图，本身就不是预包装食品，当然可以没有保质期。

国标里是有一些豁免保质期的食品，包括五大类：酒精度大于10%的饮料酒；食醋；食用盐；固态食糖；味精。但是并不包括蜂蜜，所以包装销售的蜂蜜是要标保质期的。

别忽略了保存期的作用

虽然并不是所有的食品都有“保质期”，但这并不意味着食品就可以随便放、无限期放，更不可能是放得越久越好。实际上，所有的食品都有自己的“保存期”。

“保存期”，即食品可食用的最终日期，也就是指在正常条件下，食品的最终食用期。在保存期之后，食品会发生品质变化，可能产生大量致病细菌，如果食用，则有可能导致食物中毒。所以，过了保存期的食物是不能吃的，必须做丢弃处理。

换句话说，保质期保证的是在标注时间内产品的质量是最佳的，但超过保质期的食品，如果色、香、味没有改变，其实依然是可以食用的。但超过了保存期的食品，质量会发生变化，不能再食用。

而且，文中提的几种食物，多数情况是敞开散装的，这样其实非常容易坏，根本不能长期保存。比如文中提到的豆子、干木耳、香菇、大米面粉、陈皮，是干燥的，可以放很长时间。但是，这并不意味着就可以无限期放下去，如果储存条件发生变化，比如开封受潮，那么同样会发霉生虫……

而黑巧克力、香草精，虽然放个两三年问题不大，但开封后受潮口感肯定不好，尤其是如果接触了氧气，脂肪发生氧化，甚至会产生哈喇味等异味。

至于蜂蜜，因为糖分高，渗透压高，微生物难以生长，所以通常可以放较长时间。但是，蜂蜜打开后，受储存环境的影响，如吸收空气中的水分受潮，里面也有一些耐渗透压的酵母生长活动，蜂蜜也会逐渐变质。

所以，说这些食物“放得越久越好”肯定是不对的。

以下家中常备食物可以这样保存

不同食物储存时，要做到采用不同的方法，尤其是家中常备的以下这些食物。

蔬菜

蔬菜放久了容易损失维生素等营养、产生亚硝酸盐、腐烂变质，尤其是叶菜类蔬菜，比如菠菜、空心菜等，特别不耐放，即使放低温冷藏通常保存期在3-5天内。买回家最好及时放冰箱冷藏。

水果

水果一般需要低温保存，保存期通常是3-5天，长一点的有7-10天（比如苹果、梨等）。平时购买和储存水果时，尽量挑选那些容易保存的，比如梨子、苹果、柑橘等，可以用保鲜袋分别装好后冷藏保存，最好也不要超过一个星期。

水产、肉类

水产肉类容易被细菌侵袭，低温冷藏保存通常不超过3天。存放时，最好提前切好，然后用保鲜袋、保鲜盒等分装成一次能吃完的数量放入冰箱冷藏。如果要长期保存，一定要冷冻。

米面等主食

米、面粉、豆类等生的主食都比较好储存，它们比较怕的是受潮和虫子。在存放时尽量用密封性比较好的保鲜袋、保鲜盒装好，放在通风条件好、阴凉干燥的地方。开封后就要尽快吃完。

牛奶

保质期长的常温奶可以直接放在室温保存，一般放个一年半载问题不大。鲜牛奶（巴氏奶）或者酸奶需要冷藏保存，保质期也短，通常不能超过一个星期。

饮料

未开封的包装饮料、果汁和啤酒，一般放室外保存即可，不需要放在冰箱保存，但一旦开封就必须冷藏并尽快喝完。

食用油

食用油主要是怕氧化，在存放时尽量防止日晒高温，储存时注意放在避光、阴凉干燥的地方。如果开封了，也要尽快吃完。

遵循这5点，食物放心存

（1）临期食品可以吃

超市里的临期食品是可以购买的。临期食品还在保质期内，口味、营养及安全指标也都是合格的，并不会有安全问题，可以正常食用。如果购买回家，尽快吃完。

（2）自己家的食品放过期了不一定扔

过期食品不能销售，销售过期食品是违法行为。但是自己买回家的食品放忘了，过期了，也不一定都要丢掉。如果没有明显的问题，比如说，果酱和蜂蜜没有发霉也没有酒味，味道和口感正常，也是可以吃的。

（3）要注意按照要求储存食物

食物能保存多久，跟储存条件有很大关系。一般来说，储藏温度越高，同样的食物，它能保存的时间越短。比如说，零下18℃下能保存12个月，不等于室温25℃下也能存这么长时间。要求密封保存可以放半年，如果敞开放着肯定不能放那么长时间。所以，平时在储存食物时一定要注意将食物放在合适的条件下。

（4）储存食物不能无限期

日常购买和储存食物时，不要储存太多太久，尽快吃完。

（5）如有异样，尽快丢弃

日常购买食物时，经常会买到没有标明保质期的散装食品，考虑到大家一般对食物保存期很难准确判定，建议若发现食物有明显的霉变、异味、生虫等变化，就尽量不要食用了。

文/阮光锋（食品与营养信息交流中心科学技术部主任）