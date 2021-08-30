凝聚行业5大领域12位院士、专家 飞鹤全域科研再加码

8月28日，飞鹤乳品工程院士工作站专家委员会年度会议在齐齐哈尔举行，来自乳业及相关领域的4位中国工程院院士和多位专家学者，以及飞鹤方面的负责人参加了此次会议。

中国工程院院士、飞鹤乳品工程院士工作站专家委员会召集人朱蓓薇表示，2018年12月中国乳品工程院士工作站落户飞鹤，经过2年多的发展取得一些成果，也需加强原创性、引领性技术攻关，解决乳制品生产中的关键核心问题。“今年，成立院士工作站专家委员会，围绕乳业的全产业链，汇聚国际国内有影响力的专家，也希望未来有更多国内外的专家加入这个团队，与飞鹤一起，通过研发创新，共同推动民族乳业的发展。”

会上，飞鹤公布院士工作站成立以来所取得的研究成果：2年多以来，在优质乳工程及原料与技术研究等方面，飞鹤共发表10篇学术论文，出版4本专著，申请13项专利。

“飞鹤未来可以结合蛋白组学和代谢组学，在母乳未知成分探知方面继续再加强。”中国工程院院士吴清平说。

据了解，在专家委员会成员王加启研究员的带领下，飞鹤全产业链创新研究中心围绕“优质乳工程”项目，在饲草筛选、鲜奶干物质提升、高产乳铁蛋白牛群筛选等方面取得突破。“围绕支撑千亿企业的目标，希望将来能够与飞鹤继续在提高奶牛单产和改良奶牛品种方面开展持续探索。”国家现代奶牛产业技术体系首席科学家李胜利表示。

中国工程院院士陈卫提出，过去飞鹤围绕产品质量保障体系，在提供更适合中国宝宝体质的产品方面取得了成功，未来希望能够在营养健康方面继续做更多努力。

会上，飞鹤乳业董事长冷友斌向朱蓓薇等12位院士工作站的专家颁发了聘任证书。他表示，中国乳业想要做到世界领先，飞鹤想要实现千亿目标，科研创新是第一位的支撑。希望各位专家在人才培养、科研项目、体质研究、产业链研究等方面，为中国乳业、为飞鹤建言献策。同时，飞鹤也将继续加大研发投入，为工作站的各项研究提供坚实的资金、人力和资源保障。

会议最后，与会专家对院士工作站未来的工作规划，开展深入讨论。中国工程院院士岳国君强调，研发不单单是科技问题，更是战略问题，方向一定要清晰，关键是要保持坚定性和一致性，要建立开放的平台体系，处理好应用研发和开放研发的关系。