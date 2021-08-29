细说儿童牙齿早期矫治

【把脉】

儿童牙齿早期矫治到底该治什么、什么时间治、又该请谁来治？我们通过简要介绍孩子的生长发育规律，教您自查孩子的牙齿与咬合问题，提醒您哪些问题需要早期矫治。

孩子颌骨和牙齿的生长发育规律：

孩子大概从6个月左右开始长第一颗乳前牙，到2岁半左右所有乳牙萌出完毕，上下颌各10颗乳牙，这段时期叫乳牙列阶段。

6岁左右，在下颌乳磨牙的末端，开始萌出第一颗恒牙（六龄齿），这时，上、下前牙开始逐渐替换，替牙期一般从6岁持续到12岁左右，这段时期叫替牙列阶段。

待上颌两颗尖牙完全萌出，所有乳牙替换完毕，将进入恒牙列阶段，从此牙齿不再替换。颌面部的生长发育，与牙齿的萌出相关，分别在6岁左右和12岁左右有两个快速发育期。

如何判断孩子牙齿不齐与咬合不良：

正常的乳牙列和恒牙列，牙齿排列整齐，上下后牙尖窝交错，上前牙覆盖下前牙不超过3mm，下前牙可以暴露2/3左右，后牙咬合均匀，功能良好。凡是偏离上述情况的，比如歪七扭八、门牙中缝、“兔子牙”、“小虎牙”、“地包天”、“龅牙”等，统称为错（见图1）畸形。

不是所有的错（见图1）畸形都需要早期矫治：

错（见图1）畸形，涉及牙列与颌骨发育，此时，既不能耽误最佳矫治时机，又不能操之过急。颌骨与牙列的发育时间跨度较长，不可能在6至12岁阶段让孩子频繁定期复诊，而且也要全面评估孩子的配合性。对于大多数错（见图1）畸形的情况，12岁左右的恒牙列是矫治的关键时机，这个时期的矫治是一种系统性正畸治疗，口腔正畸医生会综合牙齿排列、咬合关系以及面型制定全口矫治方案。虽然，很多牙齿问题可能在替牙列期就表现出来了，比如替牙后出现的下前牙拥挤，上前牙少量中缝等，往往是替牙过程中的表现，后面会有所缓解。而即便问题没有解决，待恒牙列期再一次性解决诸多问题也不会为时过晚。因此，牙齿矫治要讲究“天时（生长发育阶段）、地利（牙齿萌出条件）与人和（孩子配合度）”。

以下几种类型需要早期矫治：

●乳牙早失

如果乳牙因为严重龋坏等原因在不该脱落时提前脱落或被拔除，而恒牙半年内又不会萌出时，为了避免间隙缩小、导致恒牙拥挤错位甚至阻生等，常需要尽早做类似于活动假牙式的间隙保持器，替恒牙“占座位”，否则恒牙列期会出现严重的拥挤错位。有时，太多乳磨牙因为严重龋坏提前“下岗”，为了不影响孩子咀嚼食物，也需要做间隙保持器，维持间隙的同时恢复咀嚼功能，一举两得。这些问题，一般都可以在专业的儿童口腔医生那里得到解决。

●地包天

又叫“兜齿儿”，学名“前牙反（见图1）”，即上下牙正中咬合时，下牙盖住了上牙，不仅影响孩子的咬合功能，而且可能导致上颌骨发育受限，影响孩子的容貌，甚至影响心理健康，因此需要积极的早期矫治。我们一般选择孩子能够配合治疗的3至5岁，或者上下前牙替换完成的8至11岁，早期矫治牙齿与颌骨不调。而6至8岁的孩子处于前牙替换阶段，影响我们的判断；而且，有些乳牙“地包天”在前牙替换后会自行纠正，不必矫治；因此，我们大多不在这个时期给孩子做“地包天”的矫治。建议咨询专业的口腔正畸医生，他们会根据牙齿反（见图1）的严重程度、家长是否有“地包天”等情况全面评判，给予最佳治疗建议。

●偏侧咀嚼

正常情况下，人们咀嚼食物时会充分利用双侧后牙。但有些孩子因为一侧牙齿龋坏、萌出错位等，导致长期习惯性用另一侧咀嚼，久而久之造成咬合偏向一侧，使得“大小脸”等面型不对称，这需要尽早矫治。医生会利用矫治器帮助孩子纠正错误的咬合方式，引导颌骨正常发育。

●不良习惯

幼儿的生长发育会经历口欲期，但是持续时间不会过长，无须担心。如果存在长期吮吸拇指、咬下唇等不良习惯，将导致上牙前突，下颌后缩，表现为：龅牙、小下巴等。有些孩子如果无法通过教育、劝阻等方式自行戒除不良习惯，则需要正畸医生介入矫治，在破除不良习惯的同时引导牙齿与颌骨的正常发育。

●口呼吸

很多家长受到网络的影响，总觉得孩子睡觉闭不拢嘴就是口呼吸，担心影响容貌而迫切要求早期矫治。其实，口呼吸要同时满足长期张口和用口呼吸两个条件，往往是鼻呼吸道不通畅才被动选择张口呼吸的，因此应首先到耳鼻喉科就诊，排查并治疗鼻呼吸道的问题，比如腺样体肥大、扁桃体肥大等，然后才是口腔正畸治疗。

说在最后：

请大家注意的是，目前有很多家长对孩子的牙齿与容貌问题过分焦虑，生怕耽误了孩子。市面上也存在一些针对孩子的成品或半成品“矫治器”，甚至有些可以不通过医生而自行购得。往往这些“矫治器”的作用范围及效果被过度夸大，难以降低后续矫治的难度，更无法避免恒牙列阶段的系统矫治，使得一些无须进行早期治疗的孩子过早进入矫治，浪费时间、精力与金钱。

专业的口腔正畸医生会结合孩子牙齿与颌骨的生长发育阶段给予最佳的治疗建议，有时他们的一番话便会安抚家长焦虑的心情。因此，最明智的选择是让孩子养成认真刷牙、定期检查牙齿的好习惯，请口腔正畸专科医生帮孩子把握最佳的矫治时机。

（作者：王雪东，系北京大学口腔医院正畸科副教授、副主任医师）