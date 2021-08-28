成都温江区发现一例境外输入新冠肺炎复阳病例

新华社成都8月27日电（记者董小红）成都市温江区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部27日晚通报，8月27日，温江区1名境外返温人员核酸检测呈阳性。

据介绍，该患者2020年3月赴非洲马里工作，2021年5月在当地感染新冠肺炎，后治愈。2021年8月3日回国，从上海入境，完成14天集中隔离，其间5次核酸检测均为阴性，于8月18日解除隔离经闭环转运返回温江区。8月18日至25日严格按要求完成7天居家隔离医学观察，2次核酸检测均为阴性，解除居家隔离。8月27日，在社区健康监测中，核酸检测为阳性。该患者目前已转送至定点医院隔离治疗，再次采样核酸检测为阴性。

据悉，目前，温江区已排查出的密切接触者、次密切接触者均纳入集中隔离医学观察，核酸检测均为阴性；采集的环境样本核酸检测均为阴性；其活动过的场所环境消杀工作已完成，临时管控措施已解除。