各地疫情速览：8月24日新增确诊病例20例 其中本土病例4例

人民网北京8月25日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月24日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例20例，其中境外输入病例16例（云南6例，上海4例，广东3例，天津1例，江苏1例，河南1例），本土病例4例（上海2例，江苏1例，云南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例79例，解除医学观察的密切接触者3690人，重症病例较前一日减少5例。

境外输入现有确诊病例708例（其中重症病例6例），现有疑似病例1例。累计确诊病例8155例，累计治愈出院病例7447例，无死亡病例。

截至8月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1575例（其中重症病例14例），累计治愈出院病例88496例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94707例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1159477人，尚在医学观察的密切接触者31718人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察23例（境外输入18例）；尚在医学观察的无症状感染者476例（境外输入395例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28070例。其中，香港特别行政区12069例（出院11768例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院59例），台湾地区15938例（出院13621例，死亡829例）。

8月24日0—24时新增本土病例情况：

上海新增新冠肺炎本土确诊病例2例

据上海卫健委消息，8月24日0—24时，新增本地新冠肺炎确诊病例2例。

病例1为中国籍，为浦东机场境外货机作业人员，系8月20日确诊本地病例2的密切接触者，常住浦东新区。此前已被集中隔离观察，其间出现症状，即送指定医疗机构隔离排查。经排查，市疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

病例2为中国籍，系8月18日确诊本地病例的密切接触者，常住松江区。此前已被集中隔离观察，区疾控中心例行核酸检测结果为阳性。经排查，市疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。经市级专家会诊，结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

目前，已追踪到这2例病例在本市的密切接触者61人，前期均已落实集中隔离观察。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

江苏新增新冠肺炎本土确诊病例1例

据江苏卫健委消息，8月24日0-24时，江苏新增本土确诊病例1例（扬州市报告，来自集中隔离点），为轻型。

云南新增新冠肺炎本土确诊病例1例

据云南卫健委消息，8月24日0时至24时，云南省新增新冠肺炎本土确诊病例1例。

确诊病例7：男，64岁，中国籍，普通型。

8月23日在瑞丽市全员核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型）。

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