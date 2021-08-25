超97%的人对癌症易感 但坚持健康生活方式可降低风险

在肺癌、胃癌、肝癌、乳腺癌、前列腺癌等20种癌症中，超过97%的人至少对一种癌症易感，并且中高遗传风险且生活方式不健康的人群罹患癌症的风险明显增加。

近日，中国工程院院士沈洪兵、南京医科大学公共卫生学院全球健康中心流行病学系研究团队领衔我国多所高校开展的这项研究，发表于美国癌症研究学会旗下的《癌症研究》杂志。研究者构建了20种癌症位点的多基因风险评分（PRS），并采用英国生物样本库的442501人的生物样本信息，前瞻性评估了整体癌症的多基因风险评分（CPRS）与癌症发病风险的关系。

癌症是全球最主要死因，其发生是遗传与环境因素共同作用的结果。“以往的基因研究已经发现了一些可影响癌症风险的发生特定变化的基因位点或DNA区域，基于此可以对个人癌症风险进行个性化评估。然而，既往研究多聚焦于单个癌症，如何构建综合预测癌症总体遗传风险的指标尚不清楚。”论文的共同第一作者、南京医科大学公共卫生学院全球健康中心流行病学系副教授朱猛告诉科技日报记者。

朱猛表示，既往研究表明，超过40%的癌症病例和死亡可归因于不健康的生活方式，高遗传风险的个体可通过采用健康生活方式降低乳腺癌、胃癌及结直肠癌等肿瘤的发病风险。但目前尚不清楚保持健康生活方式，对于降低癌症整体风险是否有效。

“基于此，团队利用全基因组关联研究数据结果，构建了20种癌症位点的PRS，以英国生物样本库的癌症的发病率作为权重，分性别建立了男性与女性的CPRS。在此基础上，采用英国生物样本库的生物信息，计算了每个个体的CPRS，最终评估CPRS与癌症发病风险的关系。”朱猛说。

在研究中，课题组将受试者的“吸烟、饮酒、身体质量指数（BMI）、体力活动与饮食习惯因素”构成了健康生活方式的评分体系，以评价健康生活方式在不同遗传风险人群中对癌症的保护效果。

“我们将健康生活方式定义为不吸烟或戒烟30年以上；不饮酒；正常体形的BMI值为18.5—30；每周至少75分钟剧烈运动或150分钟中等强度运动或等量组合；多吃水果、蔬菜、全麦谷物、鱼，少吃红肉、加工肉类。”朱猛说。

研究发现，20种癌症的PRS之间相互独立，且几乎都与特定部位癌症发生风险相关，超过97%的个体至少对一种癌症易感，“这意味着几乎每个人都易患至少一种类型的癌症。”朱猛解读。

其中，与低遗传风险的受试者相比，具有中度或高度遗传风险的男性的总体癌症风险分别增加27%和91%，而女性则分别增加21%和62%。

进一步的研究显示，遗传和生活方式因素对总体癌症风险的有联合影响。朱猛介绍，与低遗传风险且保持健康生活方式的人群相比，男性中高遗传风险且采用不健康生活方式人群罹患癌症的风险增加了1.99倍，女性中则增加了1.38倍。

在CPRS所识别的高遗传风险人群中，若采取健康的生活方式，男性的标准化5年癌症发病率从7.23%降低到5.51%，女性则从5.77%降低到3.69%。

“研究构建了可量化整体癌症遗传风险的指标CPRS，证明几乎人人都是患癌高风险人群，而健康的生活方式可以降低整体患癌风险。”朱猛认为，改善饮食模式、保持运动以及控制烟草、酒精消费，对降低总人群的癌症风险至关重要。