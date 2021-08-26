饭后做这些运动 不消食还容易胃下垂

有人认为饭后应该不能马上运动，安静休息才是养生之道。不过，也有人认为饭后立马运动有助于消化，防止脂肪堆积。吃完饭后到底宜静宜动？专家说了，饭后做这几项运动，不仅不能消食儿，还容易引起胃下垂。

我们的胃为什么会下垂？

首先我们来简单地了解一下什么是胃下垂：正常人的器官在体内的位置都是相对固定的，胃也是如此，它悬吊在膈肌之下，通过与其他脏器之间的韧带来固定，由腹肌和腹内压在下面支撑。胃的正常位置是依赖于这些因素，所以胃发生下垂就是因为这些因素不能够发挥作用了，比如膈肌悬力不足、脏器支持韧带松弛、腹内压降低、腹肌松弛、胃张力低下等。

但是，当人站立，胃的位置就会下降。当胃大弯抵达盆腔，胃小弯弧线最低点降到髂嵴联线以下，这就是医学上通常所指的胃下垂。此外胃下垂不仅仅指胃低于正常的腹腔内的位置，还必须有神经肌肉系统功能减弱导致的张力低下。

饭后这样运动 胃顶不住

正如我们上面所说，当固定胃的正常生理位置的因素不再能正常发挥作用，就可能引起胃下垂。除此之外，个人体质、体力、运动、手术等因素也同样可能引起胃下垂。它的易患人群主要是瘦长体型、久病体弱者、消耗性疾病进行性消瘦者、经产妇、多次腹部手术者。

在人们进餐后，消化系统的血流量会增加从而参与食物的消化吸收，当我们进行轻的体力活动时，对胃的血流供应影响不是很大，但当我们进行剧烈运动时，血液又会进行重新分配，使四肢以及躯干肌肉的血液增加，导致胃肠道供血不足，胃的蠕动便会减弱，消化吸收变差，使胃的负荷增加，从而在重力的作用下发生垂降。

那么，有哪些运动容易引起胃下垂呢？跑步是大家普遍热爱的运动，但我们饭后跑步时，会因为身体的波动而不断牵拉固定在胃的韧带，并且此时胃是处于负荷状态的，久而久之就会使胃带松懈，导致胃下垂。

所以在饭后，我们要尽量避免进行打篮球、踢足球、跑步等剧烈运动，保护好我们的胃。

出现5类症状 至少是中度胃下垂

通常情况下，当发生胃下垂时，胃的正常功能受到影响，患者会出现胃肠动力不足和消化不良的症状。对于大多数轻度的胃下垂患者来说是没有明显不适的，但中度以上的胃下垂患者就可能出现：

1.上腹饱胀感：患者会感觉肚子有坠胀感，而且腹胀可因餐后、久站、劳累等加重，平卧可缓解；

2.腹痛：主要是隐痛，持续时间较长且发作频繁，常发生在餐后，一次进食过多或活动可使疼痛加重；

3.恶心呕吐：通常因为吃饭后活动引起，进食过多也会使症状加重；

4.便秘：多为顽固性，可能由于同时伴有横结肠下垂导致；

5.消化系统外症状：胃下垂患者因为该病导致营养摄取不足和精神负担加重，所以常伴有消瘦、乏力、低血压、心悸、头晕等症状。

很难自愈 但可调理可治疗

通常来说，一旦患上胃下垂是不能够自愈的。且对于胃下垂，临床上也缺乏有效的治疗手段。因此，胃下垂患者在平时生活中需要注重自身的调整，主要可以通过体育锻炼以及改善饮食习惯来缓解：

比如，多吃有营养、易消化、体积少的食物，少吃冷硬、有刺激性的食物，这样可以减轻对胃的刺激和负担，从而改善症状、防止病情加重；此外，餐前散步，餐后平卧休息可有效缓解胃下垂症状；同时，适当的体育锻炼，增强肌力，患者可通过全身锻炼如太极拳、保健操、游泳等，腹肌锻炼如腹壁运动、仰卧起坐、腹式呼吸等来加强自己本来松弛的肌肉，这样对改善病情有很大帮助。

关于胃下垂的治疗，建议就诊科室：消化内科、中医科、普外科。

1.内科治疗：主要针对轻中度的患者，包括补充营养、促进消化以及改善胃肠动力，以此来缓解症状、减轻胃部的负担达到治疗目的。

2.中医治疗：主要包括中药治疗、针灸疗法、推拿疗法和调摄护理。

3.外科治疗：对于较严重或者急性胃下垂的患者，药物治疗不足以缓解症状，就需要采取手术治疗，主要是胃部分切除术。

日常这样做让你的胃挺住

那么在日常生活中，为了减少胃下垂发生，我们需要注意哪些呢？首先我们在餐后不宜立即运动，应先平卧休息一段时间，之后也不宜进行剧烈运动，因为餐后我们的胃处于充盈状态，活动会增加胃的负担，从而引起或加重胃下垂。

其次，我们吃饭的时候一次最好不要吃太多，尤其是本身消化功能较低的人，这样可以防止胃内食物滞留引起消化不良。还有就是要避免繁重的体力劳动和剧烈运动，否则容易导致胃部压力增大，对胃壁产生巨大的冲力，加重胃下垂的程度。

最后我们要保持良好的身心健康和饮食习惯，少食多餐，细嚼慢咽，多吃刺激小、易消化、营养丰富的食物。

文/刘心娟（北京朝阳医院）