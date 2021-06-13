云南新增境外输入确诊病例5例 均为缅甸输入

中新网昆明6月13日电 云南省卫生健康委员会13日发布信息称，12日0时至24时，该省新增境外输入确诊病例5例，均为中国籍、缅甸输入。当日无新增本土确诊病例和无症状感染者。确诊病例治愈出院1例(境外输入)，无症状感染者解除隔离医学观察1例(境外输入)。

新增5例境外陆路输入确诊病例分别为18岁至38岁男子，5人近期居住在缅甸，先后于6月9日至11日从边境陆路入境，即按闭环管理要求转送至指定集中隔离点隔离观察。6月11日至12日新冠病毒核酸检测结果为阳性，即用负压救护车转送至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，均诊断为新冠肺炎确诊病例(轻症，缅甸输入)。

截至6月12日24时，云南省现有确诊病例26例(境外输入24例，本土2例)，无症状感染者2例(境外输入)，均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。(完)