鼻子反复出血预示着白血病吗？

在一些影视剧中我们总能找到这样的桥段：剧中主人公频繁出现鼻子出血的情况却没有重视，最后到医院一检查意外发现自己得了白血病。那么，鼻子反复出血一定预示着白血病吗？还有哪些疾病或情况可能导致鼻出血？今天就请鼻咽喉头颈外科的专家跟大家聊一聊，鼻出血的应对之策。

生活中这些情况 都可引起鼻出血

首先，要了解鼻子为什么会出血。我们的鼻子主要由互相贯通的鼻腔、周围的四组鼻窦（额窦、筛窦、蝶窦、上颌窦），以及后面的鼻咽部组成。其中鼻腔由中间的鼻中隔一分为二，到鼻咽部处又合二为一。整个鼻腔里都有黏膜覆盖，黏膜内有血管，如果黏膜损伤常常就会引起鼻出血。

鼻子反复出血会是白血病吗？单从流鼻血这一症状无法直接判断是否为白血病。白血病可引起出血，或表现为流鼻血。但此外，还可能出现发热、贫血、淋巴结、肝脾肿大、骨骼和关节疼痛等诸多症状。

同时，在人们的日常生活中，有鼻中隔偏曲、过敏性鼻炎的患者，都容易因鼻腔干燥、挖鼻、揉鼻等因素发生鼻出血。敏感者洗脸时也会出现鼻出血。而未在医师指导下，自己随便采购和使用人参、燕窝、阿胶等大补食品，也可能会引起鼻出血。

除此之外，小宝宝鼻腔黏膜较薄，毛细血管容易裸露，易在空气干燥时、运动后、感冒后出现鼻出血。此外，年龄较小的小朋友容易用手挖鼻孔，还有的小孩在家长没有看到的情况下将异物（如玩具、纽扣电池等）塞入鼻腔，异物造成的外伤和感染或者电池的腐蚀作用等均可引起鼻出血。

异常鼻出血 考虑这五类疾病或病因

除了生活中鼻出血比较常见的原因，还有些不正常出血现象值得大家警惕，这种症状或许是某些疾病的征兆。

鼻腔鼻窦疾病 这类疾病也可以引起鼻出血，且鼻出血程度不同，考虑的疾病不同：

1.小量鼻涕带血，陈旧性痰中带血，考虑为真菌性鼻窦炎；

2.回吸涕中带血，新鲜血丝，要排除鼻咽癌；

3.鼻腔少许反复新鲜血液，从少量到多量不等，随着年龄增加，鼻出血越来越多，要排除遗传性毛细血管扩张症；

4.擤鼻涕有脓血，量不多，要排除鼻腔鼻窦癌；

5.鼻涕经常有血，量不等，新鲜血较多，要排除鼻腔恶性血管外皮瘤、嗅神经母细胞瘤、恶性黑色素瘤、毛细血管瘤等。

肝病 人体多种凝血因子都是在肝脏内合成的，肝功能严重受损时，凝血因子合成会出现不同程度障碍，由此引起凝血功能障碍，易出血。

鼻咽纤维血管瘤 小男孩有一种鼻咽纤维血管瘤可以引起不同程度的鼻出血。这种疾病的发生年龄不定，从几岁到30岁左右均可发生，常见于青少年。因此男孩鼻出血一定要做鼻内镜，检查排除鼻咽纤维血管瘤。

当然女孩反复鼻出血也要做鼻内镜，检查排除其他鼻腔内引起出血的因素。如小血管破裂、毛细血管瘤等其他问题。我们曾遇到一例12岁女孩下鼻道鼻后外侧动脉下鼻甲支破裂出血的病例，出血量较大。

口服抗凝药物 做过心脏支架、射频手术等需要口服抗凝药物的患者，因为长期口服阿司匹林、氯吡格雷、华法林等容易有鼻出血，一般是因为抗凝药物使用后鼻腔内小血管容易破裂出血。此种情况需要由主管医师进行临床评估后给予医嘱。

部分食物 现在食物的多样性丰富了我们的生活，满足了我们的食欲。但是，有些食物容易引起鼻出血。比如，儿童不能随便长期喝饮料、不能经常吃烧烤、辣椒等，因为大量的含糖量多的食物容易导致胃酸过多，酸雾刺激鼻腔也会引起鼻出血。

这种情况的鼻出血 立马去医院

鼻出血能自己在家处理吗？就医时机视鼻出血的程度而异，绝大部分患者的出血量都不会太大，主要表现为涕中带血丝，可在家自行处理、观察。如果患者出血量较大，为连续滴下，甚至成为血流，应该及时去医院就诊。另外如考虑存在鼻骨骨折、颅骨损伤等可能，应及时到医院就诊。

此外，如患者鼻出血凶猛，甚至血流如注，喷射性出血，可导致失血性休克甚至危及生命（如累及海绵窦的颈内动脉破裂，晚期鼻咽癌等），应立即拨打急救电话，转运至医院。如鼻外伤后有清亮液体自鼻孔流出，可能为脑脊液鼻漏，也要急诊就医。

那正常情况下，鼻出血要如何自行处理？少量出血时可用拇指及食指按压住两侧鼻翼，局部可适当冰敷，以减少出血，如果用拇指和食指捏住鼻翼可以止血，说明出血位置在鼻中隔前方，可以自己塞入棉花或纸巾等止血。鼻出血时自己按压鼻翼止血要采取低头位置，千万不要头后仰，以免血液进入鼻咽部口咽部，甚至到喉部，影响呼吸。口腔内有血液及时吐出来，千万不要憋着，尤其是小孩。

文/张云云（北京清华长庚医院）