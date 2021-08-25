不断加强乡村医生队伍建设（人民时评）

强化制度保障，免除后顾之忧，才能不断激发乡村医生的工作积极性，更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求

乡村医生承担着农村地区大部分医疗照护责任和公共卫生服务责任，是我国医疗卫生队伍的重要组成部分，也是防止因病致贫、因病返贫的重要力量。截至2020年底，我国有70多万名乡村医生坚守在一线。他们用专业和奉献守护着村民健康，成为广大农村居民的“健康守门人”。

党和国家高度重视乡村医生队伍建设。今年3月，习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员时强调：“改善基层基础设施条件，落实乡村医生待遇，提高基层防病治病和健康管理能力”。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出：“加强基层医疗卫生队伍建设”“完善城乡医疗服务网络”。今年6月1日起施行的乡村振兴促进法，也对乡村医疗卫生队伍的建设作出了明确规定。从中央到地方的一系列措施，从人力、物力、财力等方面对乡村医疗卫生的软硬件建设提供了有力支持。

“强基层”是医改的重要目标。近年来，随着深化医改的不断推进，我国乡村医生工作条件和待遇得到明显改善。许多地方改造和建成了一大批标准化的村卫生室，并统一配置了医疗器械和办公用品。截至2020年底，全国共有乡镇卫生院超3.5万所，村卫生室近60.9万个。相比以前的“赤脚医生”，乡村医生的工作环境发生了翻天覆地的变化。不少地方大幅提高了乡村医生的待遇水平，年迈的“赤脚医生”有了社保，养老更有保障。工作条件的改善，提高了乡村医生的工作积极性和业务能力，有利于更好为广大农村居民提供健康服务。

乡村医生是农村人才队伍的重要组成部分，决定着农村公共医疗的服务水平和质量。当前，在一些农村地区特别是偏远地区，乡村医生队伍存在着优质人才缺乏、人才结构老化、服务水平低等问题。加强乡村医生队伍建设，需要在提升薪资和福利待遇水平、完善职业规划和晋升机制、健全培训机制提升业务能力等方面下功夫。有数据表明，70多万名乡村医生，平均每人要为600多名村民提供健康服务。尤其是在偏远山区，村民居住分散，乡村医生上门服务往往要翻山越岭，费时费力。强化制度保障，免除后顾之忧，才能不断激发乡村医生的工作积极性，更好满足农村居民日益增长的医疗卫生需求。

加强乡村医生队伍建设，应进一步拓宽乡村医生职业发展前景。乡村医生是医疗卫生人才队伍的一部分，应给予他们更完善的职业规划，让其工作更有奔头，岗位更有吸引力。乡村振兴促进法规定：“支持县乡村医疗卫生人员参加培训、进修，建立县乡村上下贯通的职业发展机制”。随着医改的深化，县乡村卫生“一体化”正在形成，乡村医生“乡聘村用”越来越常见。乡村医生是县乡村三级医疗卫生队伍的一部分。建立上下贯通的职业发展机制，才能有更多突破职业“瓶颈”的机会。同时，应进一步完善乡村医生培训机制，让乡村医生能定期参加高水平的培训和进修，提升临床能力和业务水平，从而更好满足基层医疗卫生需求。

乡村医生是我国广大农村居民的健康守护者，是乡村振兴的重要力量。面向未来，随着乡村医生队伍建设更加专业规范，村民们的健康将更有保障，乡村振兴的健康基石也将更为牢固。

《 人民日报 》（ 2021年08月25日 07 版）