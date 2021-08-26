“三孩”生育放开，哪些行业受益？

全面“三孩”政策落地了！不久前，中共中央、国务院印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称《决定》），实施一对夫妻可以生育三个子女政策，配套实施积极生育支持措施。8月20日，全国人大常委会会议表决通过关于修改人口与计划生育法的决定，将全面“三孩”政策上升至法律层面。

《决定》提出，将发展普惠托育服务体系，大力发展多种形式的普惠服务，培育托育服务、乳粉奶业、动画设计和制作等行业民族品牌等。“三孩”生育的放开，将为各行各业带来哪些机遇？如何抓住机遇促进相关行业长足发展，发挥好积极生育配套支持作用？

发展普惠托育服务体系

“带新生儿时，宝妈可以歇产假、哺乳假；带3岁以上幼童有幼儿园。1到3岁阶段的孩子最累人，会走会说会闹，不能错眼睛。”湖北武汉的熊惠是两个孩子的母亲，丈夫工作繁忙、常常住在单位宿舍，大女儿9月份即将到离家较远的市区上小学，小儿子刚满2岁。既要接送女儿上下学，又要照顾尚未入园的儿子，这让熊惠犯了难：“如果能多一些接受这个年龄段孩子入园的托育机构，家长能省心不少。”

记者梳理企查查数据发现，目前国内存续的托育行业相关企业达38511家。2014-2019年，全国新注册托育企业数量每年增速保持在50%以上。2020年，新注册托育企业数量达13744家，比上年翻两番；2021年，新注册托育企业数量截至8月初已突破1.4万家，超过2020年全年水平。

北京大学社会学系教授、中国人口学会副会长陆杰华在接受本报记者采访时表示，随着生育政策优化调整，托育服务行业近年来发展迅猛，市场主体数量激增、大量资金集中涌入，其背后是居民生活水平的提高和生育、养育、教育理念的升级。

尽管如此，现行托育服务体系仍面临不少问题。提供托育服务的机构总量仍然偏少、收费较高、3岁以下儿童托育行业发展水平偏低、托育服务人才队伍建设相对滞后……记者在采访中发现，实现高品质的“幼有所托”是年轻父母们的普遍期待，也是人口长期均衡发展的一道“必答题”。而“普惠托育服务体系”正是《决定》中的高频词。

陆杰华表示，《决定》提出实施三孩生育政策及配套支持措施，重点在于发挥配套措施对生育、养育、教育的激励和服务作用，发展普惠托育服务体系则是其中的关键举措。

具体来看，《决定》从多方面对发展普惠托育服务体系作出部署：发展智慧托育等新业态；发挥中央预算内投资的引导和撬动作用，推动建设一批方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务机构；鼓励国有企业等主体积极参与各级政府推动的普惠托育服务体系建设；支持家政企业扩大育儿服务；鼓励和支持有条件的幼儿园招收2至3岁幼儿等。

“《决定》提出发展普惠托育服务体系，重点在于‘普惠’。”陆杰华指出，此次出台的各项措施着眼于充分动员市场、社会各类主体的力量，发展具有较好可及性、便利性和可负担性的托育服务，并以托育事业发展带动托育产业发展，打造政府主导、市场调节、社会广泛参与、群众负担得起的托育服务体系。预计未来几年，托育产业将迎来大发展。

培育乳粉、动画等国产品牌

“中国孩子先天乳糖不耐受的比例较高，选购奶粉不能一味迷信外国品牌。从喂我家娃的经验来看，国产奶粉挺不错。”辽宁妈妈谢颖的女儿半岁多，正从母乳喂养阶段向混合喂养阶段过渡。谢颖货比三家，最终选择了一款国产品牌的婴幼儿配方奶粉。

“现在最受小朋友们欢迎的动画片好多是国外的，我女儿最喜欢《小猪佩奇》。”重庆“90后”张新介绍，自己给孩子买了许多动画片周边产品，如毛绒玩具、服装、餐具等。张新回忆，小时候许多国产动画给自己留下了深刻印象。“我们这一代人常看《蓝猫淘气3000问》，趣味性强，又有科普价值、寓教于乐。这样好的国产动画，希望能再多一些。”张新说。

做大做强婴幼儿相关行业国产品牌，已成为从业者和消费者共同的呼唤。

以乳粉奶业为例。近年来，中国乳业产业发展势头良好，国产品牌不断壮大。数据显示，至2019年，国产奶粉市场占有率已攀升至49%。同年6月，国家发展改革委等部门发布的《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》提出，力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。农业农村部日前发布的《2021中国奶业质量报告》显示，2020年，中国奶类产量3530万吨，同比增长7%，婴幼儿配方奶粉抽检合格率达99.89%。

动画产业方面，艾瑞咨询此前发布的《中国动画行业研究报告》指出，中国正迎来低幼动画受众的人口小高潮。作为可以和玩具、服饰、家居、文旅等多个产业整合的内容，低幼动画产业被长期看好。

此次《决定》强调托育服务、乳粉奶业、动画设计和制作等行业民族品牌培育工作，为相关行业发展壮大提气鼓劲。

陆杰华认为，培育托育服务、乳粉奶业、动画设计和制作等行业民族品牌，对行业成长和促进人口长期均衡发展均有重要意义。“更强的本土品牌能够更精准满足国内消费者的本土化需求，促进改善民生福祉，同时提振中国制造的影响力、竞争力，更好立足国内大循环、助力构建新发展格局。”陆杰华说。

消费升级与产业升级同步

“三孩”政策给市场带来的机遇，不只是《决定》中明确提及的托育、奶粉等领域。

从供给端看，多个行业的从业者在采访中表示，“三孩”放开将为所在行业带来新机遇。

“房型配比要变一变了。”赵建军是一家轻奢型连锁酒店品牌在北京的加盟商，最近筹划着停业装修，适应家庭结构变化带来的新需求。赵建军介绍，“我们这栋楼原先租给一家经济型连锁快捷酒店，房型以双床房、大床房为主，房间面积较小，适合夫妻或差旅人士，三口之家也能挤一挤，但如果来了四口以上的家庭就很难接待了。”

“附近景点和高校吸引了很多游客，其中很多是二孩家庭，现在又放开‘三孩’，我们准备推出更多家庭房，特别是面积比较大的套间，把这个消费能力较高的群体转化成顾客。”赵建军对酒店改造后的前景充满信心。

从需求端看，新的生育政策将影响家庭衣食住行的各个方面，这伴随着居民消费需求的深刻变化，也引起行业关注。

“孩子多了，车也该换了。三口之家有辆四座小客车就够。四口之家可能更适合城市SUV。如果生三胎，就要考虑换成七座商务。”全家在广州生活、育有两个子女的陈晨介绍，两年前二女儿出生后，他将名下七成新的轿车置换购买了一辆合资品牌五座SUV。“这车买得值。平时工作通勤、接送孩子、过年回老家、偶尔出省自驾游都要用，两年跑了近4万公里。”陈晨说。

业内人士指出，受益于生育政策调整，众多行业需求正处于扩张状态。相关机构发布的《2021巨量引擎母婴行业白皮书》显示，截至2021年4月，国内市场六大类母婴产品（婴儿奶粉、婴儿尿布、奶嘴、奶瓶、吸奶器、婴儿食品）销售额在12个月内保持了4.3%的年复合增长率，市场规模超160亿元。白皮书预计，三胎出生人数增长将在未来几年为母婴行业消费市场带来巨大机遇，并在此后为不同年龄段儿童品类消费市场创造更多需求。

“与婴幼儿相关的各个行业面临的消费者异质性较强，要实现供给与需求良好对接，关键是做好客户细分和产品细分，统筹满足高端、中端、经济型等多元化需求。”陆杰华说。

行业迎来消费升级与产业升级机遇同时，监管手段也须同步加强。

《决定》对相关行业发展过程中的政府监管责任进行了明确，并对加强综合监管作出更加细致的规定。“随着‘三孩’生育政策的实施，在新人口发展格局下推动相关行业成长，归根结底还是要落在‘民生’这个重心，确保积极生育配套支持措施具有普惠性。”陆杰华表示，政府要做好对相关行业市场运行的监督规范，加快完善行业标准体系，保证相关行业企业发展以改善民生为导向，兼顾经济效益与社会效益，从而进一步降低居民生育、养育、教育成本。