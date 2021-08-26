怎样交朋友？ 父母和孩子这样说

孩子们的朋友交往活动是个家庭问题，也是一个社会问题。父母应该如何理性对待孩子交友？请听父母和孩子是怎样看待这个问题的。

给空间，不过多干涉

■ 存 兵

上海 公务员

儿子小时候，我喜欢看他在外面和小朋友玩耍，欢天喜地，无忧无虑。因为那时候经常是家长带着，他的小朋友基本都是邻居家或朋友家的小孩，所以不担心他的朋友圈。

上初中后，儿子的朋友圈不断扩大，新朋友、好朋友越来越多。看得出来，这些朋友给了他更大的吸引力。放了学，开始磨磨唧唧晚回家了，回家不再和我嬉闹，甚至不再和我说话。我有时像往常一样和他说笑几句，或者逗他开口说话，他也置之不理。问他为什么，他说：“你的话题好无聊。”我问：“那你说点有意思的事。”他说：“没什么有意思的事。”

有时候为了和孩子交流，做家长的特意营造了一个较好的聊天环境，但不知不觉又变成了说教，给他讲如何交朋友，应该交什么样的朋友，但往往说不了几句，孩子已经不耐烦，觉得对他不信任，对他的朋友不满意，或者干涉他的自由，常常是以不愉快结束对话。

我明白，青春期的孩子，和小时候是不一样的，他会发生改变，会有自己的想法，想自由，要独立，不愿被拘束，想法单纯，爱恨简单，容易“近朱者赤，近墨者黑”。所以，对儿子的朋友圈，在理智上，我是支持孩子交朋友的。因为孩子有自己的心理需求，有自己的活动范围，喜欢和朋友在一起聊天玩耍，这都是正常的。要给他一点自由空间，家长不宜过多干涉。但实际上，又担心他没有辨别能力，交友不慎，误入歧途，跑偏了。

这几年，我试着了解孩子，试着读懂孩子。但实事求是讲，对孩子的朋友圈，我的表现是外表包容、内心担忧、精神纠结、心理拧巴，保持一种平衡真的很难。我想说，儿子，懂你并不容易，让自己坦然也是一件很难的事，希望你体谅父母的苦心，真正结交到良师益友，走好自己的路。

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在生活中认识好朋友

■ 任洪书同 任洪书庆

浙江杭州 银湖实验小学三年级学生

我们双胞胎兄弟马上就9岁啦。我俩自出生就形影不离，妈妈经常跟外婆说我们就像影子一样“如影随形”，但又“难分难解”。

我们除了自己玩耍以外，还有其他的好朋友，但很少有机会在假期跟我们的朋友们见面，因为他们要去旅游或者上课。今年暑假，妈妈给我们报了篮球、搏击和游泳课。在游泳课上，我们认识了新的朋友小超，他经常和我们钻到水底比谁憋气更长。在搏击课上，我们认识了一个淘气的5岁小弟弟，名叫小仔，他跟我们“搏击实战”练习时，被打哭了。篮球课上，我们也交了一个新朋友，他总是和我们一组进行篮球比赛。妈妈说，让我们好好珍惜好朋友，学会谦让互助才能成为长久的朋友，可是我们都没有他们的联系方式。

后来，我们用各自的电话手表互加了5个好友，我们会在手表的好友群里聊各自喜欢的奥特曼。妈妈是我们的手表管理员，她总是很担心我们交上一些陌生又不怀好意的朋友，可是我们觉得这有什么好担心的呢？妈妈给我们举了很多新闻中报道的例子。她说我们应该了解一些关于网络诈骗、盗窃银行账号密码、网络平台误导小朋友等违法行为。她鼓励我们在现实生活中去发现和认识好朋友。

其实，我们的手表朋友圈里的好友都是自己认识的。我们也跟妈妈说，如果是陌生人加好友，我们肯定会先问妈妈的。如果这个朋友跟我聊天时说了奇怪的或者不好的话，我就会删除他。在学校老师和妈妈的提醒下，我们已经学会分辨了。妈妈常说，“近朱者赤，近墨者黑”，她鼓励我们多交朋友，学会交一些人品很好、谈得来的朋友。其实，我们心里也是这么想的，共同进步吧。

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不留痕迹地适时指导

■ 寇海萍

山东省滨州市公安局 民警

家有双胞胎女孩，如今马上要上小学六年级了。在孩子交友这件事上，我没有过多干预，尤其小学三年级以前。小朋友嘛，能有什么心思呢，和谁开心就跟谁在一起玩儿。

二女儿班里有个女同学，因为她母亲和我交好，所以孩子们关系也不错。但这个女娃特别调皮，到了三年级时，学习也不上进了，有时作业都不写，还总爱使小性子发脾气，所以很多同学不喜欢她，还让我的女儿别理这个女同学。我说那你怎么想呢？二女儿说，别人不喜欢她，我不能不理啊，要不她就没有朋友了，毕竟我们从小玩起来的。所以课间时如果那个女孩子落了单，二女儿都会陪她，一直把她当做好友之一。这样又过了两年，五年级暑假时这女孩跟着女儿们在我母亲家住过几天，结果家里的墙壁被乱画，姥姥的粉盒和口红一个坏了、一个找不到。我问3个孩子，都说不知道，但我母亲退休全天在家，所以通过很多细节也知道是怎么回事。当着孩子们的面，我不忍说破，就把3个孩子一起教育了几句。

后来我把事情委婉地和那女孩的母亲提起，她说她女儿在家就是这样的，常把她的化妆品给折腾得乱七八糟，就连藏起来的也难逃厄运，管不了。这次事情后我并没有说不让她们在一起玩了，但聊起来时，女儿们自己说，一个人如果做错事情还不承认，就关系到品质问题了。后来我发现女儿们渐渐与这个女孩子疏远了。

我关注过很多教育方面的案例，发现交到所谓“坏朋友”的孩子，往往都是因为没有其他朋友，跟父母关系也比较紧张，少有人愿意倾听他们的心声，才会对仅有的友谊求之若渴。所以，孩子放学回家后，家长要多和孩子聊天，而且别一上来就问学习的事，可以从“今天班里有啥新鲜事儿”起个头和孩子聊。大人表现出愿意倾听，孩子们就有兴趣讲，滔滔不绝，这时如果发现哪里有问题，就可以“不留痕迹”地适时引导。

我坚信，如果一个家庭温馨和谐有爱，孩子就不会感到孤单。孩子性格好，朋友自然多，选择性就强，自然就会对比、甄别和筛选了。

信人者，人恒信之

■ 益西卓玛

西藏拉萨 第七中学九年级学生

我的父母非常支持我的社会交往，也尊重我的择友选择。我性格比较腼腆，所以朋友不是很多，但父母信任我，这让我感到轻松。我的朋友父母都认识，有时候双方父母带着我和朋友还约着一起聚会。

上学期间不允许带手机，所以我周末在家的时候会短时使用父母的手机，也只是跟朋友聊聊周末作业，写完功课再看看短视频，基本没发过朋友圈。

我很喜欢父母对我的信任和支持，所以我非常愿意跟他们分享我在学校里经历过的事情。有时我跟同学发生了一些不愉快，也会向父母请教该怎么做。通常他们非常有耐心，然后跟我说，友谊是不可或缺的，要待人真诚，要尊重他人，要和同学们和平相处。

作为一名中学生，我们和父母在一起的时间少了，更多的是和同学、朋友在一起。我觉得朋友是我们生活中最常接近的人，他们对我的影响挺大。而我们中学生的人生观尚不完善，如果我们不注意交友，将会对我们产生极为不良的影响。我在电视上看到有些中学生因为交错了朋友而耽误了自己的学业，甚至走上违法犯罪的道路。

在我看来，父母对我交友放心还有一点就是，我会把握好择友的标准。如具有共同的志向、兴趣，崇高的品德，能以心相见，真诚相待，诚实、可靠、正直，因为一个人最重要的是他的人品，当然兴趣相投也很重要。但是如果一个人的人品不好，即使和他有再多的相同爱好，也是没什么用的。

在我看来，真正的朋友应该是贴心、知心和互相关心的，要维系好朋友之间的关系，首先应该彼此信任，古人云“信人者，人恒信之。”所以说要想获得朋友的信任，首先要相信朋友，以诚相待是根本。同时自己还要努力培养广泛的兴趣，在参加各种各样的活动中和同学建立友谊。

本报记者 琼达卓嘎整理

认真倾听 保持“在线”

■ 王慧伶

中铁二十局五公司 党委宣传部职工

在我们身边，时常会听到许多家长分享他们为孩子设定“朋友圈”的真传。比如，对孩子好友的学习成绩、品行习惯，甚至是其父母的层次、圈子、三观等进行全方位“扫描”，衡量门当不当？户对不对？逐条对照，为自己的孩子设定优秀“朋友圈”。

我们都希望自己的孩子能够和优秀的人交朋友，可是，孩子也有和自己志趣相投的人。

记得儿子上小学时，有一天焦急地告诉我：“妈妈，今天班主任老师跟我谈话，让我远离GP，说他会影响我的学习。但是我就想和他交朋友，他很讲义气……”我知道，GP是儿子最要好的朋友，却也是班上赫赫有名的“差生”。

虽然我一直认为，学习成绩的好坏并不能成为孩子交友的唯一标准，但是班主任老师的“通告”，着实让我心里忐忑不安。晚饭后，我便和儿子聊起他的好朋友。“你想不想和GP一起考大学？”“当然想。”我随即问道：“那你愿不愿意帮助他提高成绩？他成绩好了，老师就不会阻碍你们交朋友了。”“我愿意！”于是，在之后的很长一段时间，儿子不仅抽空帮GP补习功课，对自己的学习也是下足了功夫。他说，自己更优秀，才能更好地帮助好朋友。

那一刻，我欣慰之极。

就在不久前的一天，我正在看我们公司的官方抖音号，忽然刷到儿子载歌载舞的小视频。我定睛一看，15岁的儿子竟然注册了抖音账号，里面还发布了不少他自拍的作品，朋友圈有同学、玩伴，三校联考第一名的学霸，还有榜上有名、多科不及格的“学渣”……

那一刻，我心里有点儿慌。以前那个天天追着妈妈说个不停的小孩，忽然就有了自己的“朋友圈”。而我，却不是圈儿里的成员。

对于儿子的“朋友圈”，我始终告诫自己：放弃掌控欲，恰当引导就好。我没有责怪儿子开通抖音号，更没有怪他不向我汇报。我只是提醒他拍视频必须适度，对陌生人的评论更要小心谨慎回复。我不限制他加入“王者荣耀”游戏通关群，但会告诉他，一定不要随便添加陌生人为好友。我不限制他交朋友的自由，但会在晚上临睡前的“交心会”上，和他聊聊每天在学校发生的事，跟他交流一下我的观点和看法。

如今，我已成功走进儿子的“朋友圈”。一如既往，认真倾听，保持“在线”。

交给予正能量的良友

■ 陈远歌

北京 人大附中高一学生

我的爸爸妈妈对我交友一直持关注但不干涉、引导但不干预的态度。我相信他们会和世界上所有的父母一样，因为担心孩子沾染不良习惯而想用自己的经验帮助孩子选择朋友。

他们从不会对我说，你应该或不应该和谁交朋友，也不会把价值观直接灌输给我。他们希望我有自己的思考和判断，建立正确的、属于我自己的交友标准。

比如，他们会问我：“你最近喜欢跟某某一起玩，可以告诉我他有什么优点吗？”“他的什么特质让你想跟他做朋友呢？”“你希望自己能够像他那样，是吗？”这种方式让我看到了自己交友时内心的标准，以后我就能按照自己的内心需求去与人交往。

同时，他们还鼓励并引领我去结交更多、更好的朋友。爸爸妈妈经常会问：“你和朋友一起玩的时候是不是很开心？”“朋友对你很重要，你觉得要怎么做，才能与朋友维持良好的关系？”这样我在不知不觉间就结交了一些能给予我正能量的良友。

由于爸爸妈妈的内心引领和放手，我从小就学会了与小朋友交往，所以我在学校一直和同学关系很好，身边有各种各样的朋友，有共同爱好、性格相似而知心的，也有只因聊得来关系比较好的。我觉得只要是朋友，我就要珍惜这段友情。对于知心的，我们会多沟通交流，分享自己的快乐，分担彼此的悲伤。对于其他的朋友，我也会去倾听，去帮助，或向其求助，而在平时我们则互不打扰。这样我不仅不会受到一些朋友的不良习惯的影响，同时还能和所有同学都保持良好的关系。

我认为父母不要过多干涉孩子的朋友圈，应将交友的权力放手给孩子，家长过多的干涉弊大于利。成年人的交际比较复杂，而孩子却不一样，他们的友谊简单而纯粹。用成年人的交友法则来衡量孩子之间的友谊，显然是不合理的。但家长不干涉并不代表放任不管，父母应当作为孩子朋友圈的监督者，一旦发现问题，果断帮助孩子解决问题。在孩子习惯养成的关键期，如果孩子在与他人交友时习得了不良行为，家长又没有及时予以纠正，未来坏习惯将会彻底形成。所以我认为家长不干预，但要理性监督。