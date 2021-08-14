我国接种新冠疫苗超十八亿剂次（国务院联防联控机制发布会）

本报北京8月13日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制13日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至8月12日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗18亿3245万剂次，完成全程接种的人数为7亿7704.6万人。全国现有本土确诊病例连续19天上升，现有中高风险地区156个，我国面临短时间内多源多点发生疫情的复杂局面。

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华说，目前全国疫情风险总体可控，全国层面发生大规模疫情的风险较小。

国家卫健委基层司副司长高光明表示，社区防控对严控疫情增量至关重要。针对德尔塔变异株传播速度快的特点，接下来的疫情防控措施要突出“快”字。科学防控要有科学手段做支撑，目前一些地方尝试使用的24小时监测体温贴等方式值得借鉴。

国家卫健委会同有关部门对戴口罩指引和重点场所重点单位重点人群防护指南进行了修订。重点场所、重点单位、重点人群由原来的65类增加到85类。对普通公众以及境外输入和污染传播高风险岗位人员、医疗机构工作人员、公共场所服务人员等三类重点职业人群提出了新的要求。比如，在公众方面，当处于人员密集的室外场所时，也需要佩戴口罩。

按照总体部署，各地已经陆续开展对12—17岁人群新冠疫苗接种工作，截至目前，31个省区市和新疆生产建设兵团累计报告接种总剂次数超过6000万剂。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，根据目前对不良反应的监测分析，儿童和青少年接种新冠疫苗不良反应的发生率不高于18岁以上的成人。

《 人民日报 》（ 2021年08月14日 02 版）