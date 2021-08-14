各地疫情速览：8月13日新增确诊病例66例 其中本土病例30例

人民网北京8月14日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例66例，其中境外输入病例36例（福建11例，上海5例，云南5例，山东4例，四川4例，广东3例，天津2例，辽宁1例，陕西1例），本土病例30例（江苏18例，河南4例，湖北4例，湖南3例，云南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例43例，解除医学观察的密切接触者4953人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例739例（其中重症病例10例），现有疑似病例1例。累计确诊病例7845例，累计治愈出院病例7106例，无死亡病例。

截至8月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1907例（其中重症病例62例），累计治愈出院病例87783例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例94326例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1144391人，尚在医学观察的密切接触者46044人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例，其中境外输入18例，本土1例（在湖南）；当日转为确诊病例7例（境外输入4例）；当日解除医学观察24例（境外输入22例）；尚在医学观察的无症状感染者487例（境外输入383例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27929例。其中，香港特别行政区12030例（出院11736例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15836例（出院13142例，死亡819例）。

8月13日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例18例 在扬州市

据江苏省卫健委消息，8月13日0-24时，江苏新增本土确诊病例18例（均为扬州市报告），1例为轻型，17例为普通型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

河南新增本土确诊病例2例（商丘市） 无症状感染者转确诊2例（郑州市）

据河南省卫健委消息，2021年8月13日0-24时，河南省新增本土确诊病例2例（商丘市2例）；新增本土无症状感染者转确诊病例2例（郑州市2例）。

湖北新增本土确诊病例3例、无症状感染者转确诊1例 在荆门市

据湖北省卫健委消息，2021年8月13日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例3例（均为荆门市本土确诊病例，均已转至定点医疗机构救治），无症状感染者转确诊1例（为荆门市本土无症状感染者，已转至定点医疗机构救治）。

湖南新增本土确诊病例3例 在张家界市

据湖南省卫健委消息，2021年8月13日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例3例（张家界市）。

云南新增本土确诊病例1例 在瑞丽市

据云南省卫健委消息，8月13日0-24时，云南省新增新冠肺炎本土确诊病例1例。

确诊病例6，男，33岁，中国籍，轻型。

8月12日在瑞丽市密切接触者中核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（轻型）。

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