14类动物致伤诊疗有了“国家级”指南

被猫狗咬伤，大多数人知道要清洁伤口，去医院打狂犬疫苗。但如果被猴子、毒蛇、蝎子、海蜇、鱼、胡蜂、蚂蚁、蜘蛛，甚至猪、马致伤，该如何处理？

国家卫健委日前正式发布了我国首版《常见动物致伤诊疗规范（2021年版）》（以下简称《规范》）。《规范》对犬咬伤、猫抓咬伤、啮齿动物致伤、蛇咬伤、猴咬伤、马咬伤、猪咬伤、禽类啄伤、胡蜂蜇伤、海蜇蜇伤、蚂蚁蜇伤、蜱咬伤、蜘蛛咬伤、石头鱼刺伤等14种动物致伤和狂犬病诊疗进行了规范，为医务人员提供了统一的诊治方法，将进一步提升诊疗水平。

随着饲养宠物、参与野外旅游的人数日益增多，人与动物的接触日益频繁，使动物致伤的风险相应升高。我国每年约有4000万人被猫狗咬伤，超过30万人被毒蛇咬伤，胡蜂、海蜇、蜱虫等动物致伤事件时有发生。被咬伤的人可能因感染、中毒、过敏性休克而丢掉性命。

《规范》由北京大学人民医院急诊科及创伤救治中心副主任、中国医学救援协会动物伤害救治分会会长王传林任专家组组长，携手国内动物致伤相关领域内的专家共同编写。专家组成员认真调研分析我国动物致伤诊疗工作现状及问题，了解基层真实情况，并进行意见征集和多番讨论、修改完善。王传林表示：“此次在调研中，我们发现，基层医务人员医疗技术水平参差不齐，没有统一的诊疗规范，存在诸多误区，我们急需在权威标准指导下，对医务人员进行培训，补齐短板，尽早实现动物致伤诊疗的规范化、同质化目标，将动物致伤的风险降至最低。”

《规范》中，致死率几乎为100%的狂犬病被放在了首位，其后是14种常见动物致伤的诊疗规范，每一种动物致伤的诊疗规范包括了流行病学、发病机制、临床表现、实验试剂其他检查、诊断、鉴别诊断、治疗、预防、诊疗流程图等多方面内容。

“《规范》的出台，为各级医疗机构动物致伤的诊治提供了权威依据，解决了临床医师在实际工作中遇到的困惑和难题，既满足了动物致伤诊疗的专业需求，也顺应了当下的社会发展需求。”王传林说。

规范发布后将在全国推广，并展开规范化培训，同时将有质量考核。“《规范》的发布只是一个开端，我们还要去解读《规范》、推广《规范》，培训基层医务人员。”王传林指出：“但我们也需看到，动物致伤防治在我国尚属于一个新兴领域，首版《规范》的落地和推广，还需要不断在实践中检验，总结经验，以寻求更高的突破。”

受国家卫健委医政医管局委托，中国医学救援协会动物伤害救治分会积极组织国内权威专家，进行动物致伤规范化防治培训，进一步规范医疗人员的诊疗行为，同时加强动物致伤科普宣传和教育。此外，通过“动物致伤”等平台征集相关热点问题，定期发布动物致伤科普文章及视频，普及动物致伤防治知识，提高全社会对动物致伤防治工作的重视程度。（本报记者 崔兴毅）