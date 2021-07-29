首个高原疾病中医药诊疗指南发布

近日，青海大学任延明、吴萍、李永平团队历时4年研究，制定出我国首个高原疾病中医药诊疗指南——《高原红细胞增多症中医临床诊疗指南》（以下简称《指南》），经中华中医药学会审定发布（T/CACM1369-2021）。该指南的发布在高原疾病中医药研究领域具有里程碑意义，亦为高原其他病症临床诊疗指南的制定提供了经验和遵循。

制定高原疾病中医药诊疗指南是推进高原中医药现代化必由之路。在《指南》的研究制定过程中，因缺乏严格按照中医辨证分型的研究资料，加之大样本临床研究极其少见，无法按照国际标准收集、筛选、评价文献。课题组针对相关问题精心设计解决方案，攻克了类似问题的方法学瓶颈，使之得以完成。

《指南》的实施有利于推进高原疾病中医诊疗的规范化进程、促进中医临床数据兼容共享，为中医循证医学提供支撑。（记者张蕴 通讯员陈芃）