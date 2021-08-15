给孩子喂牛奶，这些过敏的知识不能不知晓

新华社北京8月14日电（记者田晓航）1岁宝宝舔食米粒大小的奶滴后，立刻全身皮肤瘙痒、起红疙瘩、面肿嘴肿，继而不省人事。生活中这样的牛奶严重过敏反应，让患儿家长惊心动魄。医学专家提醒，牛奶严重过敏可能危及儿童生命，不容小觑。

“牛奶过敏是儿童特别是婴幼儿最常见的一种过敏性疾病，可能发生在各种喂养方式的婴儿中，包括纯母乳喂养、配方奶粉喂养和混合喂养。”北京协和医院变态反应科副主任医师李宏说，大部分牛奶过敏者的过敏状况随着年龄增长逐渐改善，约50%的牛奶过敏患儿在5至6岁时发生耐受，但牛奶过敏严重者不易发生耐受，少数人的牛奶严重过敏甚至持续至成人阶段。

李宏介绍，儿童的牛奶过敏症状表现多样，如突发性或迟发性的皮肤瘙痒，皮肤黏膜红肿、渗出、斑块，严重者可能会在接触或进食牛奶制品后出现烦躁哭闹、剧烈的呕吐、面色苍白、倦怠昏睡、腹泻水样或血性便、黏液便，以及咽刺痒、咳嗽、咽喉水肿、喘息、肉耳可闻及喘鸣、呼吸困难、不省人事、血压下降、休克等。

李宏说，牛奶过敏具有可重复性。大多数情况下，严格规避牛奶食品2至4周后症状可完全缓解，再进食牛奶会再出现过敏反应。由于无法预见牛奶严重过敏反应的发生，因此，牛奶过敏患者应尽早到专科门诊就诊，及时干预；严重过敏者应随身备好急救药物，出现过敏反应及时就医。

“患者提供的详细观察记录的病史往往包含有价值的诊疗线索。”李宏说，牛奶过敏一经确诊，患者应遵医嘱，根据病情严重程度进行合理的饮食规避或替代，同时应保障满足患儿正常生长发育需求的营养，定期复查随诊，对症治疗，尽早判断耐受的发生，及时恢复正常饮食。

专家提醒，造成牛奶过敏的主要成分是牛奶中的蛋白质，包括酪蛋白、β-乳球蛋白、α-乳清蛋白、牛血清蛋白和乳铁蛋白，牛奶过敏患者应严格避免食用这些牛奶蛋白。此外，含牛奶食物广泛存在，如某些火锅底料、口香糖，甚至一些护肤品、化妆品、药品也含有牛奶。因此，儿童照护者、教育者应尽可能多了解牛奶过敏相关知识，以更好地呵护牛奶过敏儿童健康成长。