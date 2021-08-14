甘肃积极开展世界母乳喂养周宣传活动

在第30个世界母乳喂养周之际，甘肃省卫生健康委组织各地各级医疗保健机构，以“保护母乳喂养，共同承担责任”为主题，开展了形式多样的宣传活动，宣传普及母乳喂养知识，推动形成促进母乳喂养的工作机制，取得了良好的社会效果。

各级卫生健康部门对世界母乳喂养周宣传活动高度重视，专门下发通知，对活动主题、活动内容、活动形式等做了周密安排部署。各地各单位采取线上线下相结合的方式，创新宣传形式，开展了丰富多彩的系列宣传活动，全省共悬挂宣传标语350余条，发放宣传折页2.3万余份，摆放宣传展板860个，通过孕妇学校、线上课堂开展专题讲座350余次，组织开展线上活动263次，受众达5万余人次。省妇幼保健院通过专家现场授课、“妇幼健康知识线上免费大课堂”直播、“30年，感谢每一份坚持”“喂爱前行”母乳喂养周知识有奖问答等活动，与“新手父母”和线上听众进行互动交流，指导母乳喂养的体位手法，检验“新手父母”对母乳喂养知识的掌握情况，增强母乳喂养的信心。兰州市联合城关区举办户外宣传义诊活动，现场设置宣传展板、放置滚动屏幕、发放宣传材料、提供义诊咨询服务，从孕产期保健、产后康复、新生儿护理、婴幼儿喂养等方面为孕产妇进行母乳喂养知识宣传；安宁区、西固区、榆中县等创新健康教育形式,通过悬挂母乳喂养主题横幅、摆放宣传海报、发放宣传画册折页、宣传品、微信公众平台刊载母乳喂养科普知识、组织家长观看母乳喂养相关视频等，宣传母乳喂养的好处。各级助产机构通过开设健康讲堂、“母乳喂养，生命之源”专题讲座、举办“母乳喂养技巧展示”等活动，宣传普及母乳喂养知识，掌握母乳喂养技巧、哺乳的正确姿势及方法，让更多的准妈妈、孕妈妈了解母乳喂养，选择母乳喂养。

本次宣传活动中，各地充分利用传统媒体和新媒体，扩大科普宣传的覆盖面，全方位多层次大力开展母乳喂养宣传教育，普及母乳喂养和婴幼儿喂养关键知识，对促进社会公众充分认识母乳喂养的重要意义，树立科学喂养理念，形成科学喂养行为发挥了积极的作用。广大群众普遍认为，母乳喂养在预防婴幼儿贫血、低体重和生长迟缓发生，促进婴幼儿健康成长方面的作用无可替代，要从自身做起，积极倡导支持母乳喂养，将“关注生命早期1000天”落实到实际行动中。各级政府要积极推进公共场所、机关、企事业单位设立母婴设施，加强爱婴医院建设和管理，推动形成政府主导、部门协作、全社会参与的促进母乳喂养工作机制，不断提高母乳喂养指导服务的可及性和覆盖率，提高母乳喂养率。