专家：眼前有黑影别不在意 警惕视网膜脱离

无论是工作学习，还是娱乐消遣，对于大多数人来说，电子设备的使用正逐渐成为生活中不可缺少的一部分。但是，熬夜使用手机、平板电脑，除了会让黑眼圈越来越深，还会给眼睛带来极大负担。当眼睛无法承受这些负担时，就会造成不可逆的伤害，而视网膜脱离就是常见的问题之一。

中国中医科学院眼科医院副院长、主任医师、博士生导师、首都名中医谢立科做客人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”访谈栏目时表示，视网膜是我们眼部的重要结构，如果发生异常一定要及早进行治疗。

在谈到视网膜的重要性时，谢立科表示，眼睛是一个十分精细但又非常脆弱的视觉器官，它关系到人的视功能，决定了能否看得见、看得清，要发挥好这个功能，视网膜就是其中一个很重要的部位。

“我们的眼球分为三层：最外层的白色薄膜叫做巩膜，它能够维持眼球的形状并防止光线透射到眼睛内部。中间一层为葡萄膜，也称血管膜，它可以为最里层的视网膜提供营养。最内一层是视网膜，通过分层，可以发现人的眼球中分布了很多血管，包括红色动脉，以及蓝色静脉，其中大部分橘黄色的组织，就是视网膜。”同时，他还介绍到，视网膜约有0.5至0.8毫米，结构特别精细，是支持我们看到缤纷世界的重要器官。

对于视网膜为什么会发生脱离的问题，谢立科解释说，视网膜很薄，但功能很健全，一旦视网膜结构中的神经上皮层有裂孔或者发生变性，就会导致神经上皮层和色素上皮层发生掉落，这种分离就形成了我们临床上非常常见的疾病——视网膜脱离。视网膜脱离，最大的影响就是降低视功能，在发生视网膜脱离的眼中，看到的东西是模糊的、变形的或者是变色的。

谈及飞蚊症是否是视网膜脱离的问题，谢立科表示，视网膜脱离有它的一些特殊性，在最早期会有一些特殊的表现，比如眼前面出现黑影飘动，或者出现闪电一样的闪光。由于视网膜变性以后，产生裂孔，使得里面的收缩细胞进入到玻璃体中，因而眼前感觉有黑影飘动，就像一个蚊子在眼前飞动一样，这一症状被称为飞蚊症。视网膜脱落导致的黑影飘动与玻璃肌浑浊、玻璃肌后脱离有所不同，它会在短时间以内突然发生，后续会逐渐加重。

谢立科提醒，一旦出现这两种症状，一定要及时到医院进行检查，早发现、早治疗，尽早降低损害，避免造成失明的风险。