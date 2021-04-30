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学生用眼 牢记“三个20”

何雪华

2021年04月30日08:23 来源：广州日报

　　在日前由广东省预防医学会、中山大学中山眼科中心等举办的首期i-live健康嘉年华之眼科疾病防治科普宣传月活动上，中山大学中山眼科中心屈光与低视力科的杨晓教授指出，认为近视是“小问题”就大错特错了，高度近视已经在我国致盲性眼病中排第六位。

　　高度近视合并症最可怕

　　活动上，杨晓特别提醒，近视并不是人们认为的“小问题”，相反，近视危害大，尤其是高度近视已经在我国致盲性眼病中排第六位，这是因为高度近视因合并症可发生视力不可逆的损害。

　　“近视太常见了，戴眼镜吧，18岁以后做个激光手术摘镜就好了。”很多家长都有这个认识误区。

　　杨晓介绍，目前在近视人群中，有20%患有高度近视，即近视在600度以上，如果伴有眼轴延长、眼底视网膜和脉络膜病变，则属于病理性近视了。

　　通俗来说，高度近视，不仅可能在外观上变成“金鱼眼”，即眼轴不断拉长，眼球不断向前突出，还容易出现玻璃体液化，患者眼前出现絮状或点状的漂浮物，俗称飞蚊症等。

　　对于高度近视问题，首先，应进行正确视力矫正和定期眼部检查；其次，必须到医疗机构进行正规验配眼镜，这里的眼镜指的不仅是框架眼镜，还包括了隐形眼镜；第三，要警惕高度近视合并症，比如发现视网膜变性区、裂孔等，可以考虑激光或者手术治疗。如果有脉络膜新生血管，可考虑抗新生血管药物治疗。由于高度近视眼跟青光眼有一定的相关性，所以对于高度近视患者，还要密切监测眼压和视野的改变。

　　眼保健这样做

　　一般人群应如何正确用眼，保持眼部健康？广东省预防医学会眼科疾病防治专业委员会首席专家、中山大学中山眼科中心副主任、眼科学与视光学系主任卓业鸿建议这样做。

　　中小学生：要养成好的用眼习惯，保证每天累计2小时的户外活动时间。

　　都市白领、学生人群：在用眼时要做到“三个20”，即连续用眼20分钟，休息20秒，看20英尺(约6米)以外的地方，平时也要注意做眼保健操等运动。

　　成年人：在每年体检时要进行眼科检查，包括视力、眼压和眼底检查。

　　有近视、散光、弱视的青少年：建议半年或者三个月进行一次眼科检查，具体的检查频率和项目要根据医嘱进行调整。

(责编：孙红丽、杨迪)



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