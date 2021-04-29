糖尿病视网膜病变——夺走视力的无声“杀手”

叶盼盼，浙大二院眼科中心副主任医师，医学博士，中华医学会眼科学分会视觉生理学组委员，浙江省医学会激光医学分会青委副主委。擅长各类玻璃体、视网膜、黄斑疾病的临床诊治。

误区一：糖尿病只是血糖的问题，不会危害到眼睛。

其实糖网患者的血管长期处于高糖和缺氧的环境中，会引发病变，继而出现黄斑水肿，继而发生玻璃体积血、机化，视网膜脱离。每3例糖网患者就有1例面临风险，应当早发现早治疗。

误区二：眼睛看不清楚，先观察，等严重了再治疗

如已出现视物模糊、扭曲、眼前黑影飘动时，必须就诊。一旦确诊，每1~3个月须复查一次。糖网的治疗一般分为激光治疗、眼内注药、玻璃体切除手术等。对于糖网引起的黄斑水肿，抗VEGF治疗是首选。

误区三：抗VEGF治疗一针灵

研究及临床实践表明，对于糖尿病性黄斑水肿，早期足量的抗VEGF治疗，有明显的视力提高效果。然而起始剂量的不足，往往达不到令人满意的效果。糖尿病是伴随终生的疾病，因此糖网需要长期随访治疗。