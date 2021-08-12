扬州疫情管控力度再升级 为特殊人群发放补贴

新华社南京8月11日电（记者朱程）11日，扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布通告称，将设置六个重点管控区域严防疫情扩散。区域内封控管理小区居民不得离开所在小区。为保证困难群众生活，扬州还将对主城区5000户困难对象按照300元/户标准发放生活物资。

对比此前封控管理小区每户每3至5天限一人外出采购的政策，此次通告提出，六个重点管控区域内的封闭管理小区居民严格执行“足不出户”，封控管理小区居民不得离开所在小区，严禁聚集性活动，非必要不出户。

为及时解决疫情防控期间部分群众面临的生活困难，扬州已对主城区封控管理范围内城乡低保、特困供养对象及困境儿童等困难群众按740元/户的标准，发放一次性临时生活补贴。对确诊病例中的低保对象、特困供养人员、重度残疾人、困境儿童，和对因家庭成员被隔离收治导致基本生活出现暂时困难的低保边缘家庭也分别提供特殊救助。

截至8月10日，扬州各地已发放一次性临时生活补贴5013户、合计370.8万元；开展应急性临时救助432人次，发放临时救助金6.25万元，发放物资折计3.7万元。从8月11日开始，扬州将重点为主城区5000户困难对象，按300元/户标准陆续发放米、油、肉、蔬等生活物资。