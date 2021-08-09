研究发现：饮用绿茶或能预防和延缓老年痴呆

记者从安徽农业大学了解到，该校茶树生物学与资源利用国家重点实验室（安徽省实验室）宛晓春教授，与中国科技大学申勇教授研究组合作研究发现，绿茶可以预防和延缓5XFAD转基因小鼠脑内β淀粉样蛋白（Aβ）形成，减少神经突触损伤，改善学习记忆能力。该研究主要结果日前在线发表于《分子营养与食品研究》杂志上。

伴随人口老龄化，以阿尔茨海默症（Alzheimer disease，AD）为代表的神经退行性疾病呈现快速高发的态势。

科研人员使用绿茶提取物（GTE）对人源淀粉样蛋白前体蛋白（APP）和早老素（PS1）双转基因5XFAD小鼠进行干预，发现在人日常饮茶量相当剂量下，GTE显著减少了小鼠脑内Aβ的含量并降低APP剪切产物的表达；同时，GTE可以减少神经胶质细胞过度激活，增强突触标记蛋白表达，减弱Aβ引起的神经毒性；行为学测试进一步证明GTE干预显著改善了5XFAD小鼠认知能力。此外，转录组测序结果提示上述作用可能与GTE调节应激和免疫相关基因表达有关。

该项研究表明绿茶或能预防和延缓老年痴呆，并为阐明饮茶预防AD的机理以及进一步转化应用提供了理论依据。（记者吴长锋）