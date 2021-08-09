全民健身效果值得期待

国务院日前印发《全民健身计划（2021—2025年）》，就促进全民健身更高水平发展、更好满足人民群众的健身和健康需求，提出5年目标和8个方面的主要任务。

从2009年《全民健身条例》公布实施，到2014年将全民健身上升为国家战略，再到党的十九大提出“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”，如今全民健身得到蓬勃开展。健身操、瑜伽等项目成为时尚，广场舞、太极拳魅力不减，乒乓球、羽毛球、跑步、游泳如火如荼……参与人群与日俱增，活动项目逐步拓展，充分体现了全民健身的强大魅力。

如今，我国已全面建成小康社会，人们更加注意身体健康、心情愉悦。全民健身，就是让健身强体成为人们生活的一部分。虽然我国全民健身事业发展日新月异，但与人们对美好生活的期待相比还有一定差距，与世界体育强国在公共体育服务供给上还有一定差距。从这个意义上看，重视全民健身并制定发展计划，有其重要意义。

《全民健身计划（2021—2025年）》明确，到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名……这充分彰显了党和政府对全民健身事业的高度重视，对推进健康中国、体育强国建设的坚强决心。《全民健身计划（2021—2025年）》提出了8个方面的主要任务，着力破解当前困扰全民健身发展的一些难点问题，更加注重基层供给，强调标准化建设，突出协调和融合发展，有利于构建更高水平的全民健身公共服务体系，有关效果值得期待。(付彪)