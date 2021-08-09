北京：中高风险地区所在地级市以外的其他地区人员进京不要求提供核酸检测证明

新华社北京8月8日电（吉宁、顾昭玮）8日，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，中高风险地区所在地级市以外的其他地区人员进京不要求提供核酸检测证明。

记者在会上获悉，根据北京现行疫情防控政策，国内中高风险地区所在县（市、区、旗）当地人员暂不允许进京，待其所在县（市、区、旗）全域转为低风险地区后，适时放开。中高风险地区所在地级市域内其他县（市、区、旗）当地人员非必要不进京。需要进京的，持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明，抵京后实施14天健康监测，并在抵京当日及满7天时进行核酸检测。

在新闻发布会上，北京市重点站区管理委员会副主任王兰表示，将进一步严格铁路进出京通道疫情防控工作，铁路部门将在进站时，对所有进（返）京旅客实行100%测温、查验“北京健康宝”，对非绿码人员将劝阻登车，未安装“北京健康宝”的，现场下载并查验赋码状态；在列车上，加强验证验票；在列车进京前，对所有进（返）京旅客查验“北京健康宝”；在列车抵京后，对所有出站旅客实行100%测温。

记者还了解到，北京健康宝已经实现与国家核酸检测库的对接，在全国范围内定点医疗机构和核酸检测机构的检测结果，都可以在北京健康宝上查到。但由于部分检测机构上报数据不及时，健康宝获取数据会有滞后。经信部门正协调相关部门继续提升上报数据的准时性和实时性。