这些小动作 让口罩戴了个寂寞

近期，国内多地发生多点散发疫情，而北京的防控形势也更加严峻复杂，输入风险、防控压力持续增大。加之三伏天，戴口罩难免闷热，不少人戴口罩的动作开始变得“潦草”。北京市疾控中心提醒公众，科学正确佩戴口罩是预防呼吸道传染病的重要措施之一，这个好习惯一定要保持住。

特别是大家不经意的一些习惯性小动作，可能让你的口罩失去防护效果，相当于戴了个寂寞。

这些情况

口罩要武装到位

要随身携带口罩，从事冷链、快递外卖、出租车（网约车）、公共交通、医疗卫生等重点行业从业人员应该佩戴口罩；

前往医院就诊、住院人员、陪护探视人员应该佩戴口罩；

有发热或患呼吸道感染疾病的患者，在接触其他人员，以及外出时应佩戴口罩；

在人员密集、封闭拥挤的场所，例如乘坐公共交通工具、电梯等，应佩戴口罩；

年老及体弱者、有慢性疾病患者外出时，尤其建议佩戴口罩。

再复习下

戴口罩的正确步骤

口罩戴得不正确，效果会大打折扣。口罩佩戴时最重要的是保证密闭性，这就要选择适合自己的型号，比如儿童，要使用针对不同年龄段及脸部大小相匹配的儿童型口罩才好。

1.佩戴口罩前应洗手保持手卫生。

2.先将耳挂挂于双耳，再上下拉开褶皱，使口罩覆盖口、鼻、下颌，将双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间向两边慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁。还要注意一次性口罩有里外之分，浅色面有吸湿功能，应该贴着嘴鼻，深色面朝外。

3.适当调整口罩，使口罩与面部紧密贴合，口罩要覆盖口、鼻、下颌，鼻梁金属条要紧贴鼻梁，使口罩与面部紧密贴合，关键要全部遮盖口鼻处。

佩戴口罩之后，尽量不要触摸口罩。如果必须触摸，则在触摸前和触摸后都要记得洗手。

几个小动作

让防护效果大打折扣

北京市疾控中心特别提醒，不要为了说话、饮食方便，将口罩拉至下颌、脖颈等位置，也不要将口罩挂在手臂上，使口罩内层受到污染，失去防护效果。

此外，天气炎热，口罩被汗水润湿后防护作用下降，因此要随身携带备用口罩，及时更换。

当必须摘口罩时，可直接摘下整个口罩，对折后妥善保存，需要时及时佩戴。注意，摘口罩的时候，尽量不要触摸口罩的外侧，摘下口罩后记得立即洗手。

针对使用后口罩的处理，普通人群在正常活动时佩戴过的口罩，如乘坐公共交通工具、超市买菜等日常活动佩戴的口罩，携带新型冠状病毒的几率很小，使用后不需要消毒；出现乏力、发热等疑似病人戴过的口罩，则须按医疗废物收集、处理。