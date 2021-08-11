直播预告：眼前有黑影 不要忽视视网膜脱离

无论是工作学习，还是娱乐消遣，对于大多数人来说，电子设备的使用正逐渐成为生活中不可缺少的一部分。但是，熬夜使用手机、平板电脑，除了会让黑眼圈越来越深，还会给眼睛带来极大负担。当眼睛无法承受这些负担时，就会造成不可逆的伤害，而视网膜脱离就是常见的问题之一。

视网膜脱落有哪些症状？会导致哪些问题？8月12日15：00至16：00，人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”将邀请中国中医科学院眼科医院副院长谢立科做客直播间，和大家分享关于视网膜健康的科普内容，欢迎大家收看。

嘉宾简介：

谢立科，主任医师，博士生导师，博士后合作导师，中国中医科学院眼科医院副院长。世界中医药学会联合会眼科专委执行会长，全国中医药创新骨干人才导师，美国南加州大学访问学者，享受国务院特殊津贴专家，全国中医眼科医联体总负责人，国家自然科学基金评审专家，教育部硕、博士论文函审专家，中国中医药循证医学中心视网膜静脉阻塞项目负责人。

擅长：眼科显微外科手术及中西医结合治疗眼科疑难病。重点研究视网膜血管阻塞、玻璃体疾病，黄斑疾病及玻璃体手术后视功能恢复。

视网膜对人体有哪些作用？

视网膜为眼球壁的内层，分为视网膜盲部和视部。盲部包括视网膜虹膜部和视网膜睫状体部，各贴附于虹膜和睫状体内面，是虹膜和睫状体的组成部分。

1、视网膜就像照相机中的感光器，专门负责摄影成像。

2、当我们看东西时，物体的图像穿过折射系统，落在视网膜上。视网膜上的感觉层由三个神经元组成。第一个神经元是视觉细胞层，专门负责敏化。它包括锥细胞和柱细胞。

3、在人类视网膜中大约有110-1.3亿个柱细胞，还有6-7亿个锥细胞。柱状细胞主要分布在离中央凹较远的视网膜上，而锥状细胞主要分布在中央凹内。第二层称为双细胞细胞，大约有10到数百个视觉细胞通过双细胞细胞与神经节细胞相关联，负责接触。第三层称为神经节细胞层，专门负责传导。

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