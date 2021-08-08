各地疫情速览：8月7日新增确诊病例96例 本土病例81例

人民网北京8月8日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至8月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。8月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例96例，其中境外输入病例15例（上海6例，云南4例，广东3例，四川2例），本土病例81例（江苏38例，河南24例，云南7例，湖北6例，湖南6例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例33例，解除医学观察的密切接触者2150人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例714例（其中重症病例13例），现有疑似病例3例。累计确诊病例7643例，累计治愈出院病例6929例，无死亡病例。

截至8月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1507例（其中重症病例44例），累计治愈出院病例87558例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例93701例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1123517人，尚在医学观察的密切接触者46014人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例，其中境外输入25例，本土5例（湖北3例，河南2例）；当日转为确诊病例24例（境外输入1例）；当日解除医学观察22例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者555例（境外输入390例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27849例。其中，香港特别行政区12011例（出院11725例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院57例），台湾地区15775例（出院13053例，死亡806例）。

8月7日0—24时新增本土病例情况：

江苏新增本土确诊病例38例 南京市2例、扬州市36例

据江苏省卫健委消息，8月7日0-24时，江苏新增本土确诊病例38例（南京市报告2例；扬州市报告36例），7例为轻型，30例为普通型，1例为重型。以上病例均在定点医院隔离治疗。

河南新增本土确诊病例24例 郑州市23例、驻马店市1例

据河南省卫健委消息，2021年8月7日0时-24时，河南省新增本土确诊病例3例（郑州市3例），无症状感染者转确诊病例21例（郑州市20例、驻马店市1例）。

云南新增本土确诊病例7例 在瑞丽市

据云南省卫健委通报，8月7日0时-24时，新增本土新冠肺炎确诊病例7例。

确诊病例5：男，23岁，中国籍，轻型；

确诊病例6：男，37岁，中国籍，普通型；

确诊病例7：男，30岁，中国籍，轻型；

确诊病例8：男，54岁，中国籍，普通型；

确诊病例9：男，37岁，中国籍，普通型；

确诊病例10：女，40岁，中国籍，轻型；

确诊病例11：男，22岁，中国籍，轻型。

上述7人于8月7日在瑞丽市重点人群核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型3例，轻型4例）。

湖北新增本土确诊病例6例 在武汉市

据湖北省卫健委消息，2021年8月7日0-24时，湖北省新增新冠肺炎确诊病例6例（均为武汉市本土确诊病例，均已转至定点医疗机构救治）。

湖南新增本土确诊病例6例 株洲市5例、张家界市1例

据湖南省卫健委消息，2021年8月7日0-24时，湖南省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例6例（株洲市5例，张家界市1例），其中株洲市有2例为无症状感染者转确诊。