暑期托管班防疫细节多 每4小时更换口罩

7点到校，将暑期托管活动记录、防疫安全教育记录表、学生体温记录表等全部捋一遍，查看有无疏漏；而后进班，开始细致的消杀工作；8点开始，给到校学生一一量体温，核对考勤，未到校学生逐一打电话确认情况……这是95后班主任杜思宇在昨天暑期托管“上岗”第一天的工作。

作为海淀区定慧里小学一名年轻的教师，在当前疫情形势严峻的背景下，身处校园一线的杜思宇深感“责任重大”，将各项防疫工作做得细之又细，“坚持晨午晚三次体温检测，是我们最基础的工作。孩子们早上入校后先测一遍体温并记录，吃完午饭后再测一遍再记录，晚检离校前还要再测一遍。”

北京青年报记者了解到，杜思宇昨天轮值学校托管班一班的上午班，在半天时间内，她给孩子们安排了较为丰富的活动：第一节课写作业，第二节课到棋室下五子棋、做眼保健操，第三节课到操场跳长绳、投飞盘，第四节课在“森林书吧”里阅读，中午组织学生们用餐。

杜思宇说，托管工作看似简单，其实每个环节都需要费心。比如孩子们写完作业后需要转换场地活动时，先要给孩子们做防疫教育，提醒大家每个需要注意的防疫事项；户外活动课时，提醒孩子们摘掉口罩运动，但彼此要严格保持一米间距，活动结束进到教室又要叮嘱每一个孩子再戴上口罩；吃午饭前，安排孩子们一个个认真洗手，吃完饭后再次提醒孩子们立即戴上口罩……

暑期托管活动记录、防疫安全教育记录、考勤记录、体温记录、开窗通风记录……所有活动过程及防疫细节，定慧里小学要求老师们一并记录在每一份日志里。“暑期托管开展的各项活动内容是什么、我们都带学生们做了什么、活动的效果怎么样、大家参与率高不高，这些每一天值班的老师都会接龙记录。”杜思宇说。

承担海淀暑期托管二期的定慧里小学从前天开始执行托管任务，37名一线教师和杜思宇一样都承担着重任。杜思宇的班上虽只有14名托管学生，但她不敢有一丝疏忽，内心始终紧绷着防疫这根弦。“我必须把所有精力全部放在孩子们身上，这些孩子年龄比较小，所以老师就得多费心。”杜思宇介绍，定慧里小学负责托管值班的老师们每天还有一个细节任务，就是“每隔四个小时提醒孩子们更换一次口罩”。同时，对于孩子们的备用口罩，老师们也会提前在微信群里提醒家长准备。(林艳）