今天北京雨水继续在线局地或伴有风雹 最高气温31℃

今天(8月9日)北京雨水依然不消停，白天多云转阴有分散性雷阵雨，局地或伴有风雹，最高气温31℃，体感较闷热。

昨天白天，北京空气湿度大，体感闷热，最高气温达到31.7℃。昨天傍晚，随着雷雨云团抵达，北京出现雷雨大风天气，监测显示，昨天17时至今天凌晨1时，城区最大雨量出现在朝阳金盏水文站为61.2毫米，全市最大雨量出现在大兴西红门为79.7毫米，局地风力达到8级。

今天雨水依然不消停，北京市气象台预计，今天早晨阴，东部阵雨转多云，白天多云转阴有分散性雷阵雨(局地伴有风雹)，北转南风二三间四级，最高气温31℃；夜间阴转多云，南转北风一二级，最低气温22℃。

雷雨过后，本周北京多多云到阴天气，最高气温基本在30~31℃左右，由于湿度较大，午后仍有闷热感。虽然已经到了立秋节气，但距离秋天还有一段时间，据统计，北京常年(1981-2010年)入秋时间为9月9日。

气象专家提醒，今天早晨到白天北京有雷阵雨，局地伴有短时大风或冰雹，公众需注意防雷防风防雨，注意交通安全，地质灾害风险高，避免山区游玩。