今明天北京仍有雷阵雨 后天雨水彻底“退场”

今天(8月5日)白天至明天白天，受补充冷空气影响，北京仍有分散性雷阵雨，局地伴有短时大风等强对流天气，公众需注意防范。预计明天夜间起，雨水将“退场”，北京天气逐渐转晴。随着降水减弱停歇，北京炎热感将越来越明显，后天白天最高气温可达33℃，公众需注意防暑。

昨天午后，北京出现降雨，昨天15时至今晨6时，全市平均量4.5毫米，东北部雨量较大，平均雨量18毫米，全市最大降雨出现在密云不老屯，达114.9毫米。

北京市气象台预计，受补充冷空气影响，今明天北京仍将有分散性雷阵雨，雨量分布不均，局地伴有短时大风等强对流天气。具体来看，今天白天多云间阴，有分散性雷阵雨，北转南风2、3级，最高气温30℃；夜间多云，最低气温23℃。

明天白天，北京大部地区多云间阴，西部、北部地区仍有雷阵雨“出没”，夜间雨水将彻底“退场”，天气逐渐转晴。后天，北京大部地区将以晴间多云为主。与此同时，北京炎热感将越来越明显，气温节节攀升，后天最高气温可达33℃，公众需注意防暑。

气象专家提醒，今天午后到傍晚北京有雷雨，雨量分布不均，公众外出需注意带好雨具，注意防雷避雨和交通安全。此外，今起三天，北京炎热感将明显增强，气温节节攀升，公众需注意及时补水，中午时段尽量减少户外活动。