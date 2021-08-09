医疗美容，要最佳效果也要防不良后果（百姓关注）

近年来，医疗美容行业迅速发展，越来越多的人选择通过医美实现变美的心愿。然而，其中的问题却不容忽视。

四川成都市读者夏女士近日来信讲述了一件烦心事：她的母亲今年50多岁，在某短视频APP中看到一则广告称绣眉只需398元，便到店消费，没想到在店家的诱导下，最终消费金额竟然高达1.2万元。当夏女士询问购买了哪些项目时，母亲只能说出“绣眉毛、洗眼线、祛斑、祛皱”等，对具体是什么项目一无所知。夏女士与该店客服人员联系，发现还包括“细胞透析、prp血清祛皱”等项目。夏女士质疑该店是否具有操作此类医美项目的资质，医院表示这些项目会在另一家整形美容医院做，却始终不肯说出具体是哪家医院。最终，夏女士向监管部门投诉。

夏女士说：“现在医美市场鱼龙混杂，一些医美机构用‘低价’吸引客户，不顾质量和安全性。比如，大家知道一些药的市场价是多少，有些机构会用低于成本的销售价格做宣传，然后漏打、少打甚至使用假冒伪劣产品。”

20多岁的小薛也遇到类似问题。她做完全切双眼皮手术后，医生强调术后眼睛要多往上看，有利于双眼皮形状的定型。“然而，医生后来又说这样看久了眼皮上面会有皱纹堆积，建议打除皱针，还需要1000多元。”她认为，这已经涉嫌消费欺诈。

江苏南京的读者舒女士表示，自己曾从一个网红直播间购买了“复合水光套餐”，到店后，医生拿来一瓶药品。舒女士要求扫码验真，医生立刻就去换了一瓶。舒女士说：“如果我不要求验真，就给我用假货了。”据业内人士透露，不仅一些药品存在鱼目混珠的现象，一些公司发布广告时，也会擅自盗用未入驻该机构的三甲医院医生作背书误导消费者。

一些医美机构在宣传过程中只谈“最佳效果”，不谈“不良后果”，容易使消费者忽视安全隐患。消费者在网上搜索医美广告，与客服对话时，客服都热情地询问体貌特征，推荐对应项目。而当消费者询问医生行医执照时，得到的回答却多为沉默和推托。

在许多医美机构官网信息中，基本没有风险性提示。事实上，医美项目的安全问题，是医美行业实际存在且绕不开的重要话题，且医美一旦出现问题，维权都是漫长且劳心劳力的过程。陕西的袁女士在一家整形美容医院做完“热玛吉”项目后，面部出现烫伤情况，被确诊为面部烫伤二级。袁女士与该整形美容医院沟通无果，一番波折后经当地卫健委协调，该美容医院才同意退费。

对此，北京朝阳医院整形外科主任范巨峰认为，首先重点应该加强资质监管，“医美机构和个人须取得相应资质，不聘用非卫生技术人员、超范围开展诊疗活动”。其次，医疗机构也应依法加强执业自查工作以消除安全隐患。在具体操作层面上，机构要加强医疗美容项目管理，认真落实医疗质量核心制度，规范医疗技术临床应用管理，医美机构不得使用不符合国家规定的药品、医疗器械和消毒器械来“以次充好”“知假用假”。对于医美机构价格乱象，他认为，要加大对违规分解手术项目、价格欺诈以及不按规定项目名称和标准收费的惩处力度。

“相关部门应加强监管，尤其加大对网上医美店乱象的打击力度。”范巨峰说，医美机构应严格按照广告法和医疗广告管理办法规定，依法取得医疗广告审查证明并按规定发布医疗广告，不发布虚假医疗广告以及虚假信息等。

《 人民日报 》（ 2021年08月09日 07 版）