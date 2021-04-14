含玻尿酸食品有无美肤效果？华熙生物产品陷争议

4月12日，《中国消费者报》发文质疑称“华熙生物玻尿酸饮用水等宣传功效或涉嫌违法”。与此同时，华熙生物董事长赵燕在业绩说明会上表示：“口服含透明质酸的食物，可以有效补充人体内透明质酸含量，从而改善人体皮肤水分、润滑关节、修复胃肠黏膜。”此次争议依然影响了二级市场对华熙生物的信心，4月12日华熙生物报172.52元/股，股价下跌3.84%，13日其股价上涨2.77%。

该报道称，不少专家认为，含玻尿酸食品对美肤基本没什么太大功效，从本质上看口服玻尿酸和平常的饮食效果是一样的。专家看来，玻尿酸被批准为食品原料之后，含玻尿酸食品的火热在于一些食品厂家希望借此为产品讲出新功能与新故事，主打差异化竞争。

针对质疑，华熙生物公司董事长兼总经理赵燕回应：“华熙生物做玻尿酸食品是有科学依据的，否则不可能通过国家卫健委审批。”对此，中国食品产业分析师朱丹蓬表示，在食品饮料中添加玻尿酸可以改善口感，如果厂家把它上升到功效去宣传，从而主打差异化，就可能涉嫌违反《广告法》，对品牌本身而言风险很高。他还表示，目前食用级的玻尿酸在整个消费端的普及率和认知率并不算高，面对售价十几元、号称能美肤的玻尿酸食品饮料，消费者不一定会买单。

据悉，华熙生物在研发上的投入远不及在销售费用上的投入。数据显示，2020年，华熙生物研发投入为1.41亿元，占营业收入的5.36%；销售费用为10.99亿元，占营业收入的41.74%。报告期内，公司发生线上推广服务费共计4.93亿元。据披露,水肌泉产品上市半个月左右时间，线上成交量近4000单，目前处于供不应求状态。（记者 涂端玉）