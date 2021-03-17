医美市场也要排清“毒素”

日前，北京市朝阳区人民法院发布医疗美容纠纷审判白皮书，并通报典型案例。面对医美机构非法行医的乱象，朝阳法院向国家卫生健康委员会发出司法建议：“推动修订医疗美容相关规定，提高相关违规行为处罚上限，对严重违法的相关单位或个人实行终身禁医制。”（澎湃新闻3月15日）

如今，大量的市场需求，促使很多原本没有医美资质的个人与机构进入医美市场，导致鱼龙混杂的局面。一些商家为了“赚快钱”，采取坑蒙拐骗、以次充好等手段赚取暴利。而很多受骗的消费者囿于维权困难，或存在心理顾忌，也不会讨回自己应有的权益，这就更助长了一些商家的侥幸心理。

因此，提高医美行业的专业准入门槛，加大对违规行为的处罚力度，进一步畅通消费者的维权渠道，是清理医美机构非法行医乱象的必要之举。落实这些举措，既要有宏观层面的统筹布置，也要形成持久的力度。

首先，是立法层面的改进。北京朝阳法院已经建议，应该“尽快修订完善《医疗美容服务管理办法》，推动修订《执业医师法》《医疗机构管理条例》等相关法规中的责罚条款”。根据2005年发布的《医疗美容服务管理办法》，对负责实施医疗美容项目的主诊医师提出四项条件，包括“具有执业医师资格”“具有从事相关临床学科工作经历”，以及相关从业年限要求等。

如果连上述资质都不具备，那就不应该从事医美行业。但是，现实中有些机构为了扩大规模，对从业者的资质审核并不严格，甚至有些“地下医美机构”的人连医护基本技能都没有。对于这类现象，必须严格审查，对不符合资质的机构开出有震慑力的罚单，而不只是表面上的“责令整改”。

正如这次朝阳法院所提出的“对严重违法违规的医疗美容机构要坚决吊销取缔，对严重违法的相关单位或个人实行终身禁医制”这一建议，对于市场乱象，监管部门就应该依法依规从严惩治。那些为了赚取暴利而侵犯消费者权益的机构，理应承担相应的责任，只有这些机构及其人员感到了法律的震慑力，才有可能收敛违规行为。

平心而论，医美还是一个有很大发展潜力的领域，但在发展过程中，应该注重质量，而不只是盲目地“野蛮生长”。清理医美机构非法行医乱象的行动，或许也是一个漫长的过程，还需要监管部门压实责任，医美机构提高自觉，从而共同营造清净和谐的医美市场环境。（黄西蒙）